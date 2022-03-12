İmamoğlu: Kar yağışı Pazar günü de devam edecek ama zor olanı geride bıraktık

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da etkili olan kar yağışıyla ilgili yaptığı açıklamada "Kar yağışı Pazar günü de devam edecek ama zor olanı geride bıraktık" dedi.

İstanbul’da perşembe günü başlayan kar yağışı, akşam saatlerinde etkisini artırdı. Karla mücadele için 9 bin 586 İBB çalışanının sahada mücadele verdiği açıkladı.

Kar yağışıyla ilgili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. İmamoğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Son 30 yılın en soğuk ve yoğun kar yağışlı günlerini yaşadık. Öncelikle İBB ile koordineli hareket eden 16 milyon İstanbullu hemşehrime ve sahada emek veren binlerce yol arkadaşıma teşekkür ederim. Kar yağışı Pazar günü de devam edecek ama zor olanı geride bıraktık."

Yağış devam edecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yağışların Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Ordu, Bingöl, Muş, Bitlis, ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.