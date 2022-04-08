İmamoğlu, ‘Kanal İstanbul’ örneğini verdi: Yüzde 85 ‘yapılmaz’, 1 kişi 'yapacağım' diyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gençlere katılımcılığın önemini anlatırken Kanal İstanbul örneğini verdi. İmamoğlu, "Yüzde 85 ‘yapılmaz’, 1 kişi 'yapacağım' diyor" dedi.

İmamoğlu, İTÜ İşletme Mühendisliği Kulübü’nün düzenlediği ‘23. Yönetim Bilimleri Kongresi’nde konuştu. Türkiye'de gençlerin hayal ettikleriyle, yaşadıkları arasındaki makasın açıldığına vurgu yapan İmamoğlu, gençleri ‘katılımcılığa’ davet etti. İPA’yı bu amaçla kurduklarını kaydeden İmamoğlu, “Artık sorumluluk alma vaktinin, sizlerin de konuşma vaktinin, sizlerin de iradenizi ortaya koyma vaktinin geldiğini unutmayın. Kurduğumuz ve oluşturacağımız mekanizmaların bir parçası olmaktan lütfen çekinmeyin” dedi. İPA ve benzeri devlet kurumlarında alınacak kararların en fazla çocukların ve gençlerin hayatını etkileyeceğine dikkat çeken İmamoğlu, ‘Kanal İstanbul’ örneğini verdi. İmamoğlu, “Biz, toplumu araştırıyoruz, yüzde 80-85 diyor ki, ‘Hayır yapılamaz.’ Ama bir kişi diyor ki; ‘Kanal İstanbul yapacağım.’ Muhtemeldir ki hepiniz de kanalı çok istiyorsunuz. (Gülüşmeler.) En güzel tepki bu. Gülünecek bir iş. Ama işte bu gülünecek işin, hayatınıza büyük bir sıkıntı olarak dahil olmasını istemiyorsanız, etkin karar verici süreçlerin içinde olmanızı sağlamak durumundayız” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

“Ben, bu şehrin Belediye Başkanı olduğum an itibariyle, bu güce inanıyorum ve bu güçten büyük bir destek buluyorum. Cumhuriyet'in kurulduğu günden bugüne, belki de gençlerde en yüksek işsizlik oranıyla karşı karşıyayız”

"Gençlerin hayalleriyle yaşananlar arasındaki makas açılıyor"

“Burada bizi sıkıntıya sokan ve makasın açıldığı nokta neresi’ derseniz, Türkiye'de gençlerin hayal ettikleriyle, yaşadıkları arasındaki makas açılıyor. Bu en büyük sıkıntı. Yani hayallerini gerçekleştirme konusundaki sıkıntılarını yakalamak, hissetmek ve ona göre çözüm bulmak lazım. Ne eğitimde ne istihdamda.

Gençlerin demokrasiye, yargıya olan inançlarına dönük, devlet kadrolarında, özellikle devletimizin uygulamalarında liyakate bağlı yerleştirmelerin alımların değil de başka duygularla alımların yapılmış oluyor olması, bütün gençlerde umutsuzluğun kaynağı haline geliyor”

“Gençler, tek renkli, böyle baskıcı kayırmacı bir ortamdan nefret ediyorlar"

“Gençler, tek renkli, böyle baskıcı kayırmacı bir ortamdan nefret ediyorlar; istemiyorlar bunu. Tam aksine; kapsayıcı, herkesin, hak ettiği değeri gördüğü bir ortam istiyorlar. Toplumda gençlerin en fazla canını sıkan şey, torpil duygusunun varlığı. Torpile karşı, inanılmaz bir kızgınlık var gençler arasında. Bunların hepsini biz, takip ediyoruz. Sizin mutluluğunuzun benim için en önemli unsur olduğunu bilmenizi istiyorum. Tüm bunların tabii hayal kırıklığı, suçluluk, pişmanlık gibi birtakım duygulara sebep olduğunun farkındayız. Gençlerimiz, kesinlikle bunu hak etmiyor. Ve bunların hiçbirinin sebebi de gençler değil. O bakımdan önümüze daha umutla bakmalıyız. Burada asla pes etmemenin çok önemli olduğunun altını çizmek isterim. Yani pes etmemek ve mücadelenin kaybedeni olduğunuzu asla düşünmeyin. Tam aksine, işin başlangıcındasınız.”

“İPA’yı tanımanızı istiyoruz. İçine dahil olmanızı istiyoruz. Özellikle İTÜ'lü genç arkadaşlarımın mutlaka dahil olmasını istiyoruz. Kentte yaşam, aslında hayatta birçok şeyi kapsıyor. Yani bugün evinizden ya da yurdunuzdan çıkıp, okula gelirken, okulda yaşarken, sokakta dolaşırken, nefes alırken, suyunuzu içerken, ihtiyaçlarınızı görürken aslında yerel yönetim hayatın büyük bir kısmını kapsayan hizmetleri size sunuyor. O bakımdan, bu kadar hayatın içinde olan bir kurumun, ‘Ya orada bir kurum var uzakta, bir belediye başkanı var, yöneticileri var; alsınlar nasıl yönetiyorlarsa yönetsinler, 5 sene sonra seçimde bakarız’ denebilecek bir kurum olmadığını lütfen biliniz. Böyle olsun istemiyoruz. Öyle olunca zaten orada bir otokrasi doğuyor. Yani tam aksine, orada otoriter kavramların doğmaması adına her zaman, her anında sürdürülebilir bir toplum, yönetim, kurum ilişkisini kurmak mecburiyetinde olduğumuzu, güçlü demokrasiyi, dayanaklı demokrasiyi, sürdürülebilir demokrasiye organize etmek adına bunun mutlaka olması gerektiğini sizlere hatırlatmak istiyorum. O bakımdan İstanbul Planlama Ajansı'nı önemsiyorum ve burada sizlerle beraber çalışmayı istiyorum.”

"İradenizi ortaya koyma vakti"

“Çok can sıkıcı. Özellikle bazı yanlış politikaların da yanlış yöntemlerin de aynı zamanda bir kısım sıkışmışlıkları toplum içerisinde ne yazık ki artırdığını görüyoruz. Tabii şunu bilmek lazım: Elbette Ankara'daki yöneticileri, bizleri, hepimizi suçlayabilirsiniz bu noktada. Bu sizin hakkınız. Ama sebep-sonuç ilişkisine baktığımızda, artık sorumluluk alma vaktinin, sizlerin de konuşma vaktinin, sizlerin de iradenizi ortaya koyma vaktinin geldiğini unutmayın. Çünkü çok yaratıcı, yetenekleri üst seviyede bir neslin, bu olan bitene sadece seyirci gibi bakması asla kabul edilebilir değil. O bakımdan, bu kurduğumuz ve oluşturacağımız mekanizmaların bir parçası olmaktan lütfen çekinmeyin. Kaldı ki bahsettiğim varlık, sizlerin varlığı. Bahsettiğim ortamlar, sizlerin ortamı. Orada alınan kararlar ve konacak politikalar, aslında yani yaşamın ortalamasına baktığımızda, benden daha fazla örneğin sizleri etkileyecek. Sizlerin geleceğinde hayatlarınızın bir parçası olacak”

Kanal İstanbul örneği

Örnek olarak yapılmak istenen “Kanal İstanbul”u gösteren İmamoğlu, “Biz, toplumu araştırıyoruz, yüzde 80-85 diyor ki, ‘Hayır yapılamaz.’ Ama bir kişi diyor ki; ‘Kanal İstanbul yapacağım.’ Yani bu kanal, en fazla kimin hayatını etkileyecek biliyor musunuz? Sizlerin hayatını etkileyecek. Tabii ki gelecek neslin de hayatını etkileyecek. Muhtemeldir ki hepiniz de kanalı çok istiyorsunuz. (Gülüşmeler.) En güzel tepki bu. Gülünecek bir iş. Ama işte bu gülünecek işin, hayatınıza büyük bir sıkıntı olarak dahil olmasını istemiyorsanız, etkin karar verici süreçlerin içinde olmanızı sağlamak durumundayız. Demokratik, hukuka uygun bir biçimde sesinizi çıkaracağınız, gücünüzü ortaya koyacağınız mekanizmalar üretmek durumundayız. Biz bunu üretiyoruz ve bu ürettiğimiz yasal mekanizmalarda sözünüzü, sesinizi, yazılarınızı, düşüncelerinizi, duygularınızı ortaya özgür bir biçimde koyabilirsiniz. Koymalısınız ve biz de onları uygulamak zorundayız. Bu kadar net” ifadelerini kullandı.