İmamoğlu: İstanbulluyu plaka üzerinden rant elde etme düzeninden kurtaracağım, asla vazgeçmeyeceğim

İBB’nin teklifiyle UKOME’de kabul edilen 750 minibüs ve 250 dolmuşun taksiye dönüşümü, noter huzurundaki kura çekimi töreniyle gerçekleşti. Hak sahipleri belirlenmeye başlandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, " İstanbulluyu plaka üzerinden rant elde etme düzeninden kurtaracağım." dedi.

"UKOME'deki sandalye sayısı düzenlemesiyle karar almamızı engelleyen o akılla hesaplaşacağım"

‘İstanbul’a 1000 yeni taksi’ programında konuşan İmamoğlu, “Asla vazgeçmeyeceğim. Kulaklarımızı tıkayamayız. Kafamızı kuma sokamayız. Uydurma bir yönetmelikle, UKOME'deki sandalye sayısı düzenlemesiyle karar almamızı engelleyen o akılla, İstanbul halkı adına hesaplaşacağım” diye konuştu.

İmamoğlu, İstanbul’daki trafiğin pandemi döneminde özel araç kullanımıyla arttığını söyledi. Özel araç kullanımını azaltan, toplu taşıma kullanımını destekleyen politikalar önceliğimiz olacak diyen İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

“Dünyanın aynı anda en fazla metro imalatı yapan, inşaat sürecini sürdüren şehriyiz. Bu bir rekor. Maliyetiyle, imalatın kalitesiyle, finansal sürdürülebilirliği ile ortaya koyduğumuz performans çok kıymetli. Önümüzdeki yıllarda bu metro hatlarımız tek tek vatandaşın hizmetine olacak”

"Asla vazgeçmeyeceğim"

“İstanbul'da yoğun bir biçimde taksi sorunu var. Bu taksi sorununun çözümünü engelleyen akıl, hangi akıl ise ben onla kararlı bir şekilde mücadele etmeye devam edeceğimi buradan belirtmek istiyorum. Asla vazgeçmeyeceğim. Hepimiz İstanbulluyuz. Kulakları tıkayamayız, kafamızı kuma sokamayız. Bu şehir 1990’lı yılların başından 6-7 milyondan 16 milyon resmi nüfusa yirmi milyon etkin nüfusa ulaştı. Etkin nüfus üç kat arttı ancak taksi sayısı hala aynı. Vatandaşlar açık bir şekilde korsan taksi kullandığını itiraf ediyor. Bu kadar açık bir biçimde itiraf edilen ve bu kadar açık bir biçimde bir sorunu dile getiren vatandaşların bu çağrıları, yeni bir yönetmelikle UKOME’de çözümsüz bırakılıyor. Karar almamızı engelleyen o akılla, İstanbul halkı adına hesaplaşacağım”

"Enflasyonu yüzde 30'a ben mi çıkardım?"

"Bu iş neden bir seneye yakın bekledi. Esnafın para kazanmasını istiyorum. Ben esnafımın, helalinden kazandığı parayı evine götürsün, çocuklarını mutlu etsin istiyorum. Esnafımın fikri ne olursa olsun, ister taksici, ister minibüsçü, isterse otobüsçü olsun Seçilmiş yeni bir başkan olarak üç buçuk sene içerisinde ilk defa zam yaptık. Benim esnafım geçinemiyor yani ben kafamı kuma mı sokacağım? Hak ettiği zammı vermek zorundayız. Zammı yapan Ekrem İmamoğlu değil ki. Bu ülkede enflasyonun yüzde otuza siz ya da ben çıkarmadık. Çıkaran bu ülkenin ekonomisini yöneten akıl, o akıl.”

"Derdiniz üzüm yemek mi? Bağcıyı dövmek mi? Bağcıyı dövme niyeti olan akla buradan sesleniyorum. Ben hayatımda hiç dayak yemedim. Çünkü toplumsal işlerde böyle bir hamle yapacak bir insan değilim. Hak ve hukuku korurum. Az önce sordum davetli olmasına rağmen o esnaf odası başkanı bugün aramıza katılmamış. O esnaf odasına, bin tane yeni taksi katılıyor. O taksici esnafı da yarın odaların seçiminde oy kullanacak. Bari gel de onlara kendini göster”

İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan da, İstanbul’u daha hızlı ve erişilebilir hale getirmek yapılan çalışmaları bir sunum eşliğinde anlattı. Aynı anda en fazla metro imalatının devam ettiği şehrin İstanbul olduğunu bir kez daha vurgulayan Cihan, taksi dönüşümünün katılımcı bir yöntemle hayata geçtiğini kaydetti. Atıl durumda kalan minibüs hatlarındaki esnafın mağduriyetinin giderileceğini paylaşan Cihan, “Bu kararı 6 kez defa ısrarla getirmiştik. Israrlarımız sonucu bu kararın çıkmasını sağladık. Toplamda 3 bin 917 araç taksiye dönüşüm için başvuru yaptı. Bugün ve yarın bu hak sahiplerini belirlemek üzere noter huzurunda çekilişleri yapıyoruz” dedi.

İstanbul Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Kazım Bilge ise “Dört yıl çok zorlukla uğraştık. Cenabı Allah kuvvet verdi. Bu işi çok şükür dönüşümü hazırladık. Bugün de bunun mutluluğunu yaşayacağız” açıklamasını yaptı.

Konuşmaların ardından taksi plakası hak sahipleri noter huzurunda gerçekleşen kura yöntemiyle belirlenmeye başladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, İstanbul Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Kazım Bilge ve İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan sırasıyla A01 Bakırköy- Topkapı Hattındaki 18 plaka hak sahibini, çektikleri kura ile belirledi.

İmamoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da, İstanbul'a 1000 yeni taksi hayırlı olsun. 6 kez UKOME'ye getirmiş ve kabul ettirmiştik. Minibüs ve taksi dolmuşların taksiye dönüşümünü şeffaf ve adil bir şekilde yaptık, şimdi de hak sahiplerini kurayla belirliyoruz. Yeni ve kaliteli taksi sisteminden de asla vazgeçmeyeceğiz." değerlendirmesini yaptı.