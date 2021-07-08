İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul, dünyada aynı anda en çok metro yapan şehir. Bugün de Kaynarca – Pendik – Tuzla metrosunun TBM kazısını başlatıyoruz. Burada toplamda 13 km ve 8 istasyondan oluşan iki metro hattı yapılacak." açıklamasını yaptı.

İmamoğlu'nun konuşmasından başlıklar şöyle:

"Bizim gibi kentlerde ulaşımda en önemli ayak metro ve raylı sistemler. İstanbul şehrinin geleceğini kararlı bir biçimde değişmez kurallar metnine dönüştürmemiz lazım."

Bugün, bir metro hattının daha yapımına başladık. Kaynarca – Pendik – Tuzla Metrosu'nun da finans sorununu çözdük ve kazısını bugün başlattık. 2018'de bu hattın sadece %0.2'si yapılabilmiş ve durmuştu. İstanbul'daki metro atılımında emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkürler."