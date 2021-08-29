İmamoğlu, İstanbul'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerini duyurdu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bu zafer bizim, hepimizin" notuyla, İstanbul'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerini duyurdu.

Ekrem İmamoğlu, Yenikapı etkinlik alanına ring sefer saatlerini paylaştı.

İmamoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu duyuruyu yaptı:

"09.30’da Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk koyacak

11.00’de Vatan Caddesi Resmi Geçit Töreni'ne katılacak

21.00’de İYİ Parti Genel Başkanı Sayın @meral_aksener’in katılımıyla Yenikapı’daki etkinliğimizde buluşacağız"