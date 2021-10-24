İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İETT’yi daha ileriye taşımak ve İstanbul'a hizmetini, çağın gerekleriyle en kaliteli hale getirmek bizlerin sorumluluğu" dedi.

İETT'nin 150. yılı kutlandı

İmamoğlu, milletvekilleri, belediye başkanları, çok sayıda sanatçı, iş adamı ve cemiyet dünyasından ismin katıldığı gecede Şef Hakan Şensoy yönetimindeki İstanbul Oda Orkestrası ve Nurkan Renda Rock Grubu sahne aldı.

Sunay Akın’ın İETT uğruna yapılan ilk öğrenci eyleminin hikayesini anlattığı gecede konuşan İETT Genel Müdürü Alper Bilgili “İETT, bu 150 yıl içerisinde, deneyimleriyle gelişti ve dönüştü. Bugün, yolcularımızın memnuniyetini en öncelikli hedefimiz olarak gören fedakar çalışanlarımızla, 15 bin kişilik güçlü bir aileyiz. İstanbulluları işlerine, evlerine, okullarına, yakınlarına ve sevdiklerine ulaştırabilmek için geçmiş nesillerden devraldığımız bu hizmet geleneğini, bizler de gelecekteki meslektaşlarımıza aktarabilmek üzere her gün durmaksızın çalışıyoruz. 800 hatta, 6 bin aracımızla, 50 bin seferde, yaklaşık 4 milyon yolcumuzu taşıyoruz. Gelecekte, İETT’mizi daha da iyi yerlere taşıyacağımıza inanıyorum” dedi.

Daha sonra sahneye İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu davet edildi.

İETT’nin İstanbul'un simgesi haline gelmiş kurumlarından bir tanesi olduğunun altını çizen İmamoğlu, “İETT’yi daha ileriye taşımak ve İstanbul'a hizmetini, çağın gerekleriyle en kaliteli hale getirmek bizlerin sorumluluğu. Günümüze geldiğimizde, Adalar'daki değişim ve dönüşüm süreci de İETT’nin önemli adımlarından bir tanesi oldu. Bu adım tamamına erdiğinde Adalar’ın ziyaretçilerine doğa dostu bir biçimde hizmet verdiğinde çok daha özel bir yere sahip olacak” dedi.

Gala, Şef Hakan Şensoy’un yönettiği İstanbul Oda Orkestrası’nın verdiği Senfonik Anadolu Rock şarkıları konseriyle son buldu.