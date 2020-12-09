İmamoğlu, pandemiye yönelik yeni destek paketini açıkladı: Faaliyette bulunamayan işletmelerin kira bedelleri tahsil edilmeyecek

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, pandemiye ilişkin yeni önlemlerini açıkladı. Buna göre, ilk etapta ihtiyaç sahiplerine 20.000 alışveriş kartı dağıtılacak, çalışamayan işletmelerin de kira bedelli tahsil edilmeyecek.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, pandemi sürecinin uzaması, yeni kısıtlamalarla mağdur olan kesimlerle dayanıyma amacıyla yeni bir paket açıkladı. Buna göre, sağlık çalışanlarının toplu taşıma ve İSPARK'tan ücretsiz yararlanma süreleri uzatıldı. Dar gelirlilere yardım kolileri gönderilecek ve 20 bin alışveriş kartı da ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. İBB’ye ait gayrimenkullerde kira ve ecremisili ödemeleri kısıtlamalar süresince faizsiz olarak ertelenecek.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, pandemi sürecinin uzaması, yeni kısıtlamalarla mağdur olan kesimlerle dayanışma amacıyla yeni bir paket açıkladı. Buna göre, sağlık çalışanlarının toplu taşıma ve İSPARK'tan ücretsiz yararlanma süreleri uzatıldı. Dar gelirlilere yardım kolileri gönderilecek ve 20 bin alışveriş kartı da ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. İBB’ye ait gayrimenkullerde kira ve ecremisili ödemeleri kısıtlamalar süresince faizsiz olarak ertelenecek.

İBB Başkanı İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İBB olarak, pandemiye karşı mücadele eden sağlık çalışanlarımız, ekonomik zorluk çeken vatandaşlarımız, kiracılarımız ve bu zorlu süreçteki ihtiyaç sahipleri için dayanışma önlemlerimizi açıklıyoruz. Bu süreci hep birlikte dayanışma ile aşacağız, İBB her zaman yanınızda olacak” dedi.

Ekrem İmamoğlu, yapmış olduğu paylaşımda İBB’ni bu süreçte yapacaklarını sıraladı:

-Tüm sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma ve ücretsiz İSPARK kullanma hakları, Meclis kararı ile 31 Mart 2021 tarihine kadar uzatıldı.

-İBB’ye ait gayrimenkullerde kira ve ecremisili ödemeleri kısıtlamalar süresince ertelenmiştir. Ertelenen kiralar ve gecikme faizi uygulanmadan tahsil edilecektir.

-Faaliyette bulunamayan işletmelerin faaliyette bulunmadığı döneme ilişkin kira bedelleri tahsil edilmeyecektir.

-Bayrampaşa Otogarı’nda bulunan ticari işletmelerin kısıtlamalar süresince kiralarının yarısı tahsil edilecektir. Yeni yılda yapılacak fiyat artışı 1 Nisan 2021’e kadar ertelenmiştir.

-İhtiyaç sahiplerine sosyal destek kapsamında gıda kolisi yardımı başlatılacaktır.

-İlk etapta 20.000 alışveriş kartı da ihtiyaç sahiplerine dağıtılacaktır.

-Sokakta yaşayan vatandaşlarımız İBB’ye ait kapalı ve korunaklı alanlarda özenle konaklayacaklardır.

-Sokak hayvanlarına kısıtlama döneminde mama desteği sağlanacaktır

-Toplu taşıma hizmetlerimiz sokağa çıkma yasağı dönemleri hariç, her zaman olduğu tam kapasite çalaşacaktır.