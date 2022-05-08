İmamoğlu hakkında suç duyurusu: Gezilerinde kamu kaynaklarını kullanıp kullanmadığı tespit edilsin

Seçilmiş kişilerin kendilerini seçenlere karşı şeffaflık içerisinde, hukuk devleti ve demokrasi normlarına uygun hareket etmesinin asıl hedef olduğu dile getirilen dilekçede, "Bu hedef, çocuklarımızın, millet olarak geleceğimizin teminat altına alınmasıdır. Sayın savcılık makamlarınızca, şüphelinin ilgili tarihte Rize, Çayeli, Pazar, Ardeşen, Fındıklı ve Artvin Arhavi, Hopa, Kemalpaşa ve Trabzon ziyareti/mitingi olarak kamuoyuna yansımış bir dizi siyasi faaliyetlerinde, İstanbul Belediyesi kamu kaynaklarının kişisel siyasi faaliyetler kapsamında bir kuruş dahi sarf edilip edilmediğinin, bir bardak su dahi olsa araştırılmasını, şayet tespit edilmesi durumunda kamu zararının giderilmesini saygıyla arz ve talep ediyorum" ifadeleri kullanıldı. (AA)