İmamoğlu: Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasakları yetersiz, 23 Nisan'dan 1 Mayıs'a kadar yasak ilan edilmeli

"Bazı belediyelerimizin maske üretimine izin verilmiyor"
"Biz devletimizin kurumuyuz. Ne için maske dağıtmıyoruz. Bazı belediyelerimizde maske üretimi bile izne tabi. Belediye maske üretecek valilik izin vermiyor. Bizim amacımız yardımcı olmak."
"Bankalar kanunsuz iş yapıyor"
Ne yaptınız siz. O kampanya sürecinde verdiğiniz hesapları bloke ettiniz. Ne büyük iş yaptınız! Bugün bankalarda bizim 2.9 milyon lira paramız var. Ne sıkıntınız var milletin bağışlarıyla. Ben bankalara söylüyorum; kanunsuz iş yapıyorsunuz. Bu dönemin ruhuna, sürecine inanın zarar veriyor.
Bizler Türkiye'nin kamu kurumlarıyız. Bu konu sadece bizim konumuz değil. Bütün belediyelerin düzenlemeye ihtiyacı var. Ek bir katkıya ihtiyacı var belediyelerin. Yoksa birçok belediye bu süreci yürütemez ve yönetemez. Biz bütçe verilmezse diye düşünmek istemiyoruz. Yoksa çok büyük sıkıntılar doğabilir.
500'ün üzerinde çalışanımıza Covid-19 teşhisi koyuldu. 5 çalışanımız hayatını kaybetti.
"Mansur Bey ile bizim yarıştırılmamız ne kadar güzel"
Yoğun bir şekilde saldırıyı ilke edinmiş insanların bizimle didişmesi gelenek haline geldi. Karşı siyasi görüşteki insanların günlük rutin mesaisi gibi bir şey oldu İmamoğlu'na laf üretmek. Ama ben iş üretiyorum. Şükürler olsun.
Mansur Bey ile bizim yarıştırılmamız ne kadar güzel. Düşünsenize Türkiye'nin sürekli konuşulan 11 büyükşehir belediyesi var. 11'i de CHP'li. Bizimle uğraşanlar iş üreten 11 büyükşehir belediyesi neden CHP'li ona baksınlar.