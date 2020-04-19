İmamoğlu: Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasakları yetersiz, 23 Nisan'dan 1 Mayıs'a kadar yasak ilan edilmeli

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 23 Nisan - 1 Mayıs tarihleri arasında kesintisiz 11 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi gerektiğini ifade etti.

Haber Global yayınına katılan İmamoğlu, hafta sonları 31 ilde uygulanan sokağa çıkma yasaklarının yeterli olmadığını belirtti.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’ın, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz ekmek dağıtımına yönelik yaptığı “paralel yapı” suçlamasına tepki gösteren İmamoğlu, “Biz, paralel işinden anlamayız; onu söyleyeyim. Biz; memleketimizin, devletimizin en uçtaki, en güvenilir ellerin, temsil ediyoruz. Ben, 230 bin insanımıza, aileye yardım yapan bir kurumum. Siz, 230 bin insana sürekli yardım yapan bir belediyeye ne diyeceksiniz? ‘Dur, sen yapma mı’ diyeceksiniz? ‘Hadi oradan’ derler insana” yanıtını verdi.

İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la kıyaslandığına ilişkin soru üzerine, "Mansur Bey ile bizim yarıştırılmamız ne kadar güzel. Türkiye'nin sürekli konuşulan 11 büyükşehir belediyesi var. 11'i de CHP'li" dedi.

İmamoğlu'nun ifadeleri şöyle:

Yeterli pandemi kurulu toplantısı yapmıyoruz. Sadece iki kez toplanabildik. Ben iki kurulda da böyle bir yol haritasının şart olduğunu dile getirdim. Ancak bu konuda bir cevap alamadık. Bu konuda ben yalnız değildim. Pandemi kurulunda tıp insanları aynı tavsiyeleri dile getirdi. Salgın büyüdükçe buna müdahale şansınız zorlaşıyor. Sağlık kuruluşları zorlanıyor, ölü ve vaka sayıları artıyor. Sokağa çıkma yasağı, salgını kontrol altına alma şansını sağlamış oluyor.

Hatta sokağa çıkma yasağıyla test imkanları da güçleniyor, çünkü insanlar evlerinde. Hızlı bir şekilde hemen olmalı diyoruz. Önümüzdeki hafta, 23 Nisan haftası 4 gün - 5 gün sağda solda konuşuluyor. Bize ulaşan resmi bir bilgi yok ama örneğin biz bunun hızlıca 1 Mayıs’a ulaşabileceğini ve sadece 5 gün mesaiye mal olabileceğini ve yaklaşık 11 günü elde edebileceğimizi söylüyoruz. Neden kaygı duyuluyor? Bununla ilgili bir açıklama da yok."