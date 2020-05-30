İmamoğlu, haçı kırılan kiliseyi ziyaret etti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, geçen günlerde kapısının önündeki haçın koparılmasıyla gündeme gelen Kuzguncuk’taki Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi’ne ziyarette bulıundu. Kilise Vakfı Başkanı Edvard Ayvazyan’dan olayla ilgili bilgi alan İmamoğlu, “Geçmiş olsun. Bir aradayız. Bir ibadethaneye yapılmış bir hareket, hepimize yapılmıştır; hangi inançtan olursa olsun” dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ şantiyelerini gezdiği Üsküdar’da ilginç bir de ziyarete imza attı. İmamoğlu, geçtiğimiz 23 Mayıs’ta, kimliği belirsiz bir kişi tarafından kapısındaki haçı koparılan Kuzguncuk’taki Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi’ne, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile birlikte ziyarette bulundu. Her iki başkan, Kilise Vakfı Başkanı Edvard Ayvazyan’dan olayla ilgili bilgi aldı. Olaydan duydukları üzüntüyü dile getiren Ayvazyan, yerinden koparılan haçın bulunduğu ve yerine monte edildiği bilgisini paylaştı. Kendilerinin de üzüntülü olduğunu belirten İmamoğlu, duygularını, “Dua edin bize. Hem sağlığımıza hem başarılarımıza, bu şehrin güzelliğine dua edin. Bütün cemaatinize sevgilerimizi, saygılarımızı iletin. Geçmiş olsun. Bir aradayız. Bir ibadethaneye yapılmış bir hareket, hepimize yapılmıştır; hangi inançtan olursa olsun” sözleriyle dile getirdi.