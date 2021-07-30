İmamoğlu, Hacı Bektaş Veli Festivali'nin ertelendiğini duyurdu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz ve Ege’de devam eden yangınlar nedeniyle Hacı Bektaşı Veli’nin 750. vefat yılı için yapacakları etkinlikleri ertelediğini açıkladı.

İBB, Hacı Bektaşı Veli’nin 750. vefat yılı nedeniyle bir dizi etkinlik yapacağını duyurmuştu. Akdeniz ve Ege’de 2 gündür devam eden yangınlar ve hayatını kaybeden vatandaşlar için etkinliklerin ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı.

Açıklamayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptı.

İmamoğlu şunları kaydetti: