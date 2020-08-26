İmamoğlu: Gezi’de ortaya konan mücadele, Türkiye tarihinin en önemli mücadelelerinden birisi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Taksim Meydanı ve Gezi Parkı’nda incelemelerde bulunurken, Gezi Parkı eylemlerine ilişkin, "Gezi’de ortaya konan mücadele, Türkiye tarihinin en önemli mücadelelerinden birisi. Bunu anlamak lazım. Biz şu anda burada geziyor, Taksim’de veya diğer meydanlarda halkla paylaşarak, yeşili koruyarak, ‘İnsan odaklı meydanlar üretelim’ diyorsak, belki de orada ortaya konmak istenen o ruhun şekle gelmiş halini yürütüyoruz" dedi.

İmamoğlu, basın mensuplarının sorularını da Gezi Parkı çıkışında yanıtladı. İmamoğlu, “Taksim'deki tasarım yarışması ne zaman sonuçlanacak, Taksim'in yüzü ne zaman değişecek” sorusuna, “Yarışmada son 20'nin görüşmeleri sürüyor. Tabi burada şu gün sonucu açıklıyoruz değil. Bazen uzayabiliyor çünkü yorumlar. Şu anda 150 civarında proje katılmıştı; neredeyse yarısı uluslararası. Şimdi son 20 proje analiz ediliyor. Taksim'in bütününe hizmet eden beton ağırlıklı görüntüyü ortadan kaldıran, insanı içine çeken ve ısıtan... İnsanla zaten meydanların bir anlamı var. Bu şekilde saksılarda ağaç şekli ile bunların olgunlaşması olası değil. Onun bir ömrü var. Hele hele saksıda orman tipi ağaç koyarsanız, hiç ömrü olmaz. Tüm bunların yorumlandığı, estetik olarak İstanbul'un tarihi kurgusunu, Taksim'in bütün hassasiyetlerini kollayan ve koruyan bir anlayışla inşallah çok güzel sonuçları en yakın zamanda sizlerle paylaşacağız. Zaten toplumun da oyuna sunacağız ilk 3 projeyi. Katılımcılığı en üst seviyede tutan güzel bir Taksim meydanı projesi bekliyoruz” yanıtını verdi.

İmamoğlu, “İnşaatı bitmek üzere olan caminin karşısında kilise var. Arada da bazı yapılar var. O yapıların kaldırılması söz konusu mu” sorusunu, “Bunların hepsini sorgulayacağız. Burada ciddi bir temizliğe değişime ihtiyaç var. Çokça aykırı yapılar var. Yani burada yapılan caminin etrafı gayet derli, toplu. Orada yine bizim mülkiyetimizde olan bir sarnıç var ve o alanda, biz, yine bir takım sanatsal faaliyetleri öngörüyoruz tarihi dokusuna uygun şekilde. Karşısındaki kilise, şu anda neredeyse görünmez durumda. Oradaki işgallere bakıyoruz. Çünkü hem uygun olan yapılaşmalar var hem uygun olmayan yapılaşmalar var. Baktığınızda, oranın temizlenmiş ve tam da İstanbul’a yakışan, inançlar arası yakınlığın, münasebetin, bütün evrensel değerlere uygun bir ilişkinin hissettirildiği bir sürece dönüşmesini arzu ediyoruz. Orası da ilgi alanımız içinde. İnşallah, hemen yarışma sonrası o tür noktalara da burada değineceğiz” şeklinde yanıtladı.

"Gezi'de kaybettiğimiz gençlere rahmet diliyorum"

İmamoğlu’nun “2013 yılında, Türkiye’nin en kitlesel toplumsal eylemlerinden biri Gezi’de yaşandı. Bugün burada olmak, size kişisel olarak neler hissettirdi?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Gezi’de ortaya konan mücadele, Türkiye tarihinin en önemli mücadelelerinden birisi. Bunu anlamak lazım. Biz şu anda burada geziyor, Taksim’de veya diğer meydanlarda halkla paylaşarak, yeşili koruyarak, ‘İnsan odaklı meydanlar üretelim’ diyorsak, belki de orada ortaya konmak istenen o ruhun şekle gelmiş halini yürütüyoruz. Bu bakımdan, gençlerin o ruhunu hissettirmek ve yaşatmak lazım. Amacına ulaşmasını şöyle istiyorum: Çünkü başlangıcında ortaya konan o ruhta ne vardı? Şehrin korunması, şehrin adaleti, şehirde yaşayan insanların söz hakkının korunması, onlara saygı duyulması; şu anda tam da yaptığımız yarışma, o gençlerimizin ya da burada o mücadeleyi veren insanların adına, belki de o duygunun başarıya ulaşmış olması… Son olarak şunu söyleyeyim: Kaybettiğimiz gençlerimize üzülüyoruz. Hepsine rahmet diliyorum."