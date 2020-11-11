İmamoğlu: Fatma Ana Cemevi 2021’de bitecek, tüm yönetimi kadınlardan oluşacak

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendi ilçe belediye başkanlığı döneminde yapımına başlanan ve bitme aşamasına gelen “Beylikdüzü Fatma Ana Cemevi ve Kültür Merkezi”nde incelemelerde bulundu. Merkezin 2021 yılında hizmete açılacağını kaydeden İmamoğlu, “Burayı bitirmek Mehmet Murat Çalık Başkan’ımıza nasip oldu. Çok da toplumsal bir katılım sağladı belediye başkanımız. Burada bir kadın teması geliştirdiler. Ve ilk defa bir cemevinin tüm yönetimi, kadınlardan oluştu. Adı, ‘Fatma Ana Cemevi’ konuldu. Aslında Alevi yurttaşlarımızın talebiyle bu olgunlaştı; onu da söyleyelim” dedi.

Cemevi projesini inceleyen İmamoğlu’na, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat eşlik etti. Çalık ve Polat, bitme aşamasına gelen inşaatla ilgili İmamoğlu’nu bilgilendirdi. Cemevi ve kültür merkezinin farklı bölümlerini gezen İmamoğlu, gazetecilerin sorularını tesisin konferans salonunda yanıtladı. Cemevi inşaatının kendisinin döneminde açılan uluslararası yarışma süreciyle başladığını belirtti.

"150 proje arasından seçildi"

Yarışmaya, 150’ye yakın projenin katıldığını aktaran İmamoğlu, “O yarışmadan birinci çıkanı burada uyguladık. İkinci, üçüncü ve dördüncü olarak da tanımladığımız projeler de şu an başka yerlerde, örneğin; Gökçeada’da, Hacıbektaş’ta uygulanıyor” dedi. Projenin, bir cemevinin tüm ihtiyaçları düşünülerek ve tartışılarak hayata geçirildiğini kaydeden İmamoğlu, “Çok etkilendik biz o süreçten. Katılımcıların hassasiyeti, jürimizin en derine inerek, süreci analiz etmesinden çok etkilendim. Bir başka boyutu; biz, o dönemde tümüyle burayı tahsis edip, ihalesini yapıp, tamamen bütçesi de Beylikdüzü Belediyesi’nden harcanarak, yani bir belediye kendi resmi bütçesinden nasıl resmi camii yapıyorsa, cemevi de gayet tabii yapabilir anlayışıyla, yurttaş eşitliğinin de bir karşılığı olarak böylesi bir adım attık” diye konuştu.

"Yönetim kadınlardan oluştu"

Cemevini bitirmenin Çalık’a nasip olduğunu ifade eden İmamoğlu, şunları söyledi:

“Çok da toplumsal bir katılım sağladı belediye başkanımız. Burada yapının ortaya çıkması kadar, nasıl işlevsel hale gelmesi de önemli. Burada bir kadın teması geliştirdiler. Ve ilk defa bir cemevinin tüm yönetimi kadınlardan oluştu. Adı, Fatma Ana Cemevi konuldu. Aslında Alevi yurttaşlarımızın talebiyle bu olgunlaştı; onu da söyleyelim. Dokunuşuyla, bir cemevinin işletilmesi, hayata dahil olması ve ibadethane fonksiyonunda böyle bir hassasiyetin gözetilmesi yönüyle de çok kıymetli bir açılım. Bu manada Başkan’ımızın bu yaklaşımı, ortak akılla karar alma yönlenişi ve şu şekilde sonuca erdirilmesi muazzam bir şey. Umut ederim burada, Alevi vatandaşlarımızın ibadetlerini yaptıkları esnada da gelir, eşlik ederiz. Buradaki maneviyatı, huzuru hep birlikte hissederiz.”

"Buranın bir benzeri yok"

İmamoğlu, “Buranın bir benzeri var mı” sorusuna, “Bir benzeri yok. Biz, aslında bu yaklaşımın, bir ilham kaynağı olacağını da düşünüyoruz. İstanbul’da da bu anlamda ve bu yaklaşımda da Alevi vatandaşlarımızın talepleri var. Çok sıkışık noktalarda ibadetlerini yapmak zorunda oldukları yerler var. Şu anda Büyükşehir Belediyesi olarak da bu alanlarda, aynı bu tarzda ve bu yaklaşımla, katılımcı modellerle yeni cemevleri yapmak istiyoruz. İstanbul halkına, Alevi vatandaşlarımıza umut ediyorum 2021 yılında hediye edeceğiz. Öyle de bir yol haritamız var.

Ne yazık ki geçmiş dönemde alelacele, kaçak, mahalle içine sıkıştırılmış bir şekilde ibadethanelerini yapma çabası, ne acı ki istenilen, o maneviyata uygun mekanlar oluşturmadı. Şimdi onu, bu şehrin hassasiyeti, vicdanı, bu şehrin o tarihlere sair, herkesi kucaklayan anlayışı çözüme kavuşturacağız” yanıtını verdi.

Örnek proje

Alevi- Bektaşi inancının değerlerini mimari özelliklerinde yansıtması hedeflenen “Beylikdüzü Fatma Ana Cemevi ve Kültür Merkezi” projesi, sadece Beylikdüzü için değil Türkiye için de örnek oluşturacak bir yapıda hazırlandı. Yaşam Vadisi’ne komşu olacak olan Beylikdüzü Cemevi’nin projesi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23.Maddesi’ne göre Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği uyarınca serbest, ulusal, tek kademeli, mimari proje yarışması olarak düzenlendi.

Birinci olan proje bozulmadan yapıldı

Yarışma sonucu birinci olan projede, yapı ve peyzaj mimarisinde iç – dış sürekliliğini bozmayacak şekilde doğal taş dokusu kullanıldı. Üst katlarında ahşap strüktür ve dokuların tercih edileceği proje, Kavaklı Mahallesi’nde bulunan 7 bin 800 metrekarelik bir alanda yapıldı. Aynı zamanda Kültür evi olan proje, örnek bir kentsel tasarım ve peyzaj projesi olarak da ele alındı. 2 bin 230 metrekarelik bir alanda inşa edilmesi öngörülen cemevi ve kültür evi, Kavaklı Mahallesi’nde ulaşılabilir bir kamusal mekân yarattı. Merkez, 37 araçlık bir otopark alanına da sahip.