İmamoğlu, Ersoy Dede, Fuat Uğur ve Murat Çiçek hakkında suç duyurusunda bulundu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yeni tip Koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü İstanbul için yaptığı “sokağa çıkma kısıtlanması” talebini terör eylemi olarak lanse eden gazeteciler Ersoy Dede, Fuat Uğur ve Murat Çiçek hakkında suç duyurusunda bulundu.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatları tarafından “hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” iddiasıyla Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur, Star Gazetesi yazarı Ersoy Dede ve Kanal 24 Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek hakkında ayrı ayrı suç duyurusu yapıldı.

Suç duyurularında Uğur, Dede ve Çiçek hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak cezalandırılmaları için haklarında kamu davaları açılması talep edildi.

Fuat Uğur hakkındaki suç duyurusunun nedeni, 1 Nisan 2020 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı “İstanbul'da OHAL ilan ettirmek için her türlü tezgahı yapan Ekrem İmamoğlu ve arkasındaki aklın ‘yerel hükümet' modeli. Eve kapatılmış İstanbul'da sokakları aportta bekleyen PKK'lılarla Gezici kalıntısı sol örgütlere teslim edip FETÖ desteğiyle PDY kurmak. Hiç tavsiye edilmez” paylaşımı oldu.

Uğur hakkındaki suç duyurusunda şüphelinin, hiçbir somut dayanak göstermeksizin İmamoğlu'nun OHAL ilan ettirmek için PKK ve FETÖ ile İstanbul'da yerel hükümet kurmak için plan yaptığı, bu amaç uğruna otobüsleri alıkoyduğu şeklinde gerçekdışı bilgiler paylaşarak İmamoğlu'nu hedef göstererek suç isnat ettiği vurgulandı.

Star Gazetesi yazarı Ersoy Dede'nin de 2 Nisan tarihli yazısında; çok sayıda corona virüsü vakası görülen İstanbul’da sokağa çıkma kısıtlaması talep eden İmamoğlu'nun bu talep ile 15 Temmuz darbe girişiminden yarım kalan işlerini tamamlamak istediğini yazdığı aktarılarak “İmamoğlu terör örgütüyle ilişkilendirmiş, başının belada olduğunu söyleyerek müvekkili tehdit etmiştir” denildi.

İmamoğlu'nun 15 Temmuz darbe girişimi ve FETÖ ile bağlantılı olarak gösterildiği ve sokağa çıkma kısıtlamasını “toplum yararı için değil de terör örgütünün yararı için istediği” şeklinde dayanaksız ve gerçek dışı iddialarda bulunulduğu vurgulandı. Şüphelinin, İmamoğlu'nun kişilik haklarını ihlal ettiği kaydedildi.

Kanal 24'te “Günün Manşeti” programını sunan Murat Çiçek'in “Bu adamlar sokağa çıkma yasağı uygulansın diyorlarsa mutlaka bunun altında bir çapanoğlu vardır. Mutlaka bunun altında sinsi bir amaçları vardır. Bundan dolayı söylüyorlardır” sözleri nedeniyle de suç duyurusunda bulunuldu.

İmamoğlu'nun sokağa çıkma yasağı talep etmesinin ardında kötü bir amaç varmış gibi gösterildiği, toplum sağlığı amacını güden talebinin hukuka aykırı şekilde çarpıtıldığı belirtilerek Çiçek'in de aynı gerekçelerle cezalandırılması istendi.