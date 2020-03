İmamoğlu Elazığ'da: Deprem bölgesinde bulunan şehirlerimizin başka hiçbir önceliği yok

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte, depremin vurduğu Elazığ’da incelemelerde bulundu.Basın mensuplarına açıklama yapan İmamoğlu, duygularını, “Bu haberleri alınca çok üzülüyoruz. Ama bir başka boyutu var: Üzülmek değil de bizim esasen, çok hissetmediğimiz günlerde ne yaptığımız çok önemli. Deprem, her ne kadar gerçeğimiz olsa da çok hızlı unutabiliyoruz. Bunu unutmamak adına, hepimiz sorumluyuz. Hepimiz, sorumluluk sahibi makamlardayız. Deprem bölgesinde bulunan şehirlerimizin başka hiçbir önceliği yok” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu çiftine, CHP Elazığ milletvekili Gürsel Erol ile CHP İstanbul milletvekili Sezgin Tanrıkulu da katıldı. İmamoğlu ve milletvekilleri, depremden en fazla etkilenen mahallelerden biri olan Sürsürü Mahallesi’ndeki Dilek Apartmanı yakınlarında incelemelerde bulundu.

Arama-kurtarma faaliyetlerine katılan, aralarında İBB ekiplerinin de bulunduğu görevlilerden bilgi alan İmamoğlu, onlara çalışmalarında başarılar diledi. Arama-kurtarma faaliyetleriyle ilgili bilgi veren yetkililer, İmamoğlu’na enkaz altında kalanlardan dolayı hassas bir şekilde ilerlediklerini nakletti. Bunun üzerine İmamoğlu, “Çok hassas bir iş. İnşallah iyi haberler alırız” yanıtını verdi. İmamoğlu, enkaz altında bulunan gözü yaşlı bir vatandaşın, “Benim evim zemin kat. Diğer katlar üzerine çökmüş” sözlerine kayıtsız kalmadı. İmamoğlu, vatandaşı, “Gölcük’te çalıştık. Mucizeler çıktı. Bazen en alt katlardan, en sağlam haliyle çıktı. Duacıyız. Allah’ın izniyle” sözleriyle teselli etmeye çalıştı.

"Hepimiz sorumluluk sahibi makamlardayız"

İmamoğlu, basın mensuplarının sorularını da enkazların uzağında bir noktada yanıtladı. İmamoğlu, şunları söyledi:

“Öncelikle hem Elazığ’ın hem Malatya’nın, bütün ülkemizin başı sağ olsun. Hepimizin başı sağ olsun. Bugün eşimle, Genel Başkan yardımcılarımızla ve milletvekillerimizle beraber önce Malatya’daydık, şimdi Elazığ’dayız. Bu haberleri alınca çok üzülüyoruz. Ama bir başka boyutu var: Üzülmek değil de bizim esasen, çok hissetmediğimiz günlerde ne yaptığımız çok önemli. Deprem, her ne kadar gerçeğimiz olsa da çok hızlı unutabiliyoruz. Bunu unutmamak adına, hepimiz sorumluyuz. Hepimiz, sorumluluk sahibi makamlardayız. Belli ki konu, sadece İstanbul değil; bugün Elazığ’dayız. Yarın Ege’de olabiliriz. Boylu boyunca Anadolu’yu geçen bu deprem hattının, her an her yerde bu tarz sorunları bizimle yüzleştirme imkanı var. Bu, doğanın bir gerçeği. ‘Duacı olmaktan yana üzülüyoruz’ demekten, açıkçası milletçe bence usandık. Başka gerçeklerle yüzleşmeliyiz. Hızlıca yol almalıyız. Hızlıca tedbirler almalıyız. Deprem bölgesinde bulunan şehirlerimizin başka hiçbir önceliği yok. Gönül arzu ederdi ki, evet, deprem bir gerçek, ama tek bir vatandaşımızın hayatını kaybettiğini duymayalım. Ama ne yazık ki ölüm haberleri aldık. Şu anda da bekleyiş var. Umarım, enkaz altındaki vatandaşlarımızı sağ bir şekilde kurtarırız. Görüyorum ki, ülkemizin, devletimizin, bütün kamu kurumlarının arama-kurtarma ekipleri, burada gönül gönüle, el ele hizmet ediyorlar. Bu aşamasındaki bu birlikteliğimiz çok doğru. Ama bu birlikteliğimiz, afet dışında da elde etmemiz gereken bir birliktelik atmosferi. Deprem, öncelikli meselemiz. Geldik, acıları paylaştık.”

İBB tüm olanaklarıyla deprem bölgesinde

İBB, Başkan İmamoğlu’nun talimatı üzerine deprem bölgesine, 158 personel ve 23 araçtan oluşan arama kurtarma ve yardım ekipleri gönderildi. Arama kurtarma ekibi şehirde çalışmalara başladı. Deprem sonrası, Elazığ ve çevresinde arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere “İBB Afet ve Acil Durum Müdahale Planı”nda görevli birimlerden ekip oluşturuldu. Arama kurtarma ekibi gece uçakla bölgeye sevk edildi. Karayoluyla Elazığ’a giden yardım ekibi gün içinde şehre ulaştı. Elazığ Çevrimtaş Köyü’nde, gece boyunca süren çalışmalarda yaralı bir vatandaş ile yaralı hayvan göçük altından çıkartıldı. 5 kişinin de cansız bedenine ulaşıldı. Yardım için giden Destek Hizmetleri Lojistik ekibi ile birlikte, 3 bin kişiye, 2 çeşit yemek üretme kapasitesine sahip yemek tırı, 1 soğuk gıda kamyonu, 2 açık kasa kamyonu, jeneratör vb. ekipmanlarla birlikte gıda mühendisi, aşçı, teknik ve hizmet personelleri bulunuyor. İBB iştiraklerinden Hamidiye A.Ş. de su ihtiyacını karşılamak üzere ,1 su tankerini deprem bölgesine sevk etti. Öte yandan, birkaç gün önce Tunceli’ye giderek kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarını yürüten İBB İtfaiye Sualtı Arama Kurtarma Ekibi (İSAK) 6 personel, 2 araç ile Elazığ’a geçerek arama kurtarma çalışmalarına destek vermeye başladı.