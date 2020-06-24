İmamoğlu duyurdu: UKOME'ye yeni taksi teklifimizi getiriyoruz

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'a yakışan standartları sağlamak için yarın ilk adımı atıyoruz ve UKOME'ye yeni taksi teklifimizi getiriyoruz" dedi.

İmamoğlu, daha önce yaptığı açıklamada 5 bin yeni taksiyi 3 vardiya halinde çeşitli prensiplerle taksileri çalıştıracaklarını ve araçlarda İstanbulkart kullanılacağını bildirmişti.

UKOME'de taksi taşımacılığının düzenlenmesi, minibüslerin taksiye dönüştürülmesi, taksi dolmuşların taksiye dönüştürülmesi, Silivri, Çatalca, Şile'deki "M" seri plakalı taksilerin "T" seri plakalı taksi kapsamında değerlendirilmesi, turistik İstanbulkart düzenlenmesi gibi teklifler gündeme gelecek.

İmamoğlu konuya ilişkin, "Taksi emekçileri dahil tüm İstanbullular bir dünya şehrine yakışan hizmet istiyorlar. Mevcut düzen bir kaç yüz kişiyi mutlu ederken, milyonlar yıllardır mağdur. İstanbul’a yakışan standartları sağlamak için yarın ilk adımı atıyoruz ve UKOME'ye yeni taksi teklifimizi getiriyoruz" açıklamasında bulundu.