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İmamoğlu duyurdu: UKOME'ye yeni taksi teklifimizi getiriyoruz

24 Haziran 2020 23:14

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) şehre ilave 5 bin taksiyi de içeren teklifini yarın Ulaşım Koordinasyon Merkezine (UKOME) getirecek. İmamoğlu konuya ilişkin, "Mevcut düzen bir kaç yüz kişiyi mutlu ederken, milyonlar yıllardır mağdur" açıklamasında bulundu.

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