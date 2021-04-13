İmamoğlu duyurdu: İBB'den toplu ulaşımda yeni düzenlemeler

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından açıkladığı yeni kısıtlamalara ilişkin; İstanbul'da toplu taşımaya dair yeni kararları duyurdu.

Twitter'dan paylaşım yapan İmamoğlu, "İstanbullu hemşerilerimizin dikkatine. Cumhurbaşkanlığınca alınan yeni pandemi kısıtlamaları göz önünde bulundurularak, İBB tarafından İstanbul’da toplu ulaşımla ilgili yeni düzenlemeler yapılmıştır." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da toplu taşımada alınan yeni kararlar şöyle:

* İBB olarak, toplu ulaşımda yarın itibarıyla "yoğun saat" uygulamasına geçilecektir.

* Tüm toplu taşıma sistemleri sokağa çıkma yasağının 3 saat öncesinden itibaren (16:00-19:00 arası) tam kapasite hizmet verecektir.

* 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlarımızın İstanbulkarları Cumhurbaşkanlığı kararı gereği ulaşıma kapatılacaktır.



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