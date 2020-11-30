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İmamoğlu duyurdu: İBB'den İzmir'e büyük yardım

30 Kasım 2020 23:21

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir'de gerçekleşen 6,9 büyüklüğündeki depremin ardından başlatılan "Bir Kira Bir Yuva" kampanyasına İBB iştirak şirketlerinin 1.200.000 TL nakdi yardımda bulunduğunu açıkladı.

İzmir'de 115 kişinin yaşamını yitirdiği depremde birçok ev hasar görmüş, bazı evler kullanılamaz hale gelmişti. 

Sosyal medyada yaptığı açıklamada "İzmir ile dayanışmayı her daim yüksek tutacağız." ifadelerini kullanan Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle:

"İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “Bir Kira Bir Yuva” kampanyasına İBB iştirak şirketleri 1.200.000 TL nakdi yardımda bulunarak 120 ailenin 1 yıllık kirasını karşılamıştır.

İzmir ile dayanışmayı her daim yüksek tutacağız. #izmirzamanı @tuncsoyer

izmirvakfi.org

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