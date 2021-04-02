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İmamoğlu duyurdu: İBB, çiftçilere yem üretimi için tohum desteği veriyor

"İstanbul'da tarıma ve hayvancılığa olan desteğimiz büyüyerek artacak"

02 Nisan 2021 23:00

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından İBB'nin ilk kez çiftçilere yem üretimi için tohum desteği verdiğini duyurdu.

İBB Başkanı İmamoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımında "Bu destek üreticiye can suyu olacak. İBB ilk kez çiftçilere yem üretimi için tohum desteği veriyor. Ücretsiz olarak dağıttığımız silajlık mısır tohumu sayesinde üretim maliyetleri ciddi oranda düşüyor. İstanbul'da tarıma ve hayvancılığa olan desteğimiz büyüyerek artacak" dedi.

​İmamoğlu'nun paylaştığı videoda görüşlerine yer verilen İBB Muhtarlık ve Gıda Daire Başkanı Ahmet Atalık da "Çiftçimize tamamıyla hibe olarak silajlık mısır tohumlarımızı dağıtıyoruz" şeklinde konuştu.

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