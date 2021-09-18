İmamoğlu: Dünyanın en önemli metro atılımlarından birini yapıyoruz

Yapımı, eski yönetim tarafından 2017’de durdurulan, yeniden inşası 20 Eylül 2019'da İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından başlatılan Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı’nda yeni bir aşamaya gelindi. Kentin metro inşaat tarihinde bir ilk olarak, 2 TBM (Tunel Boring Machine-Tünel Delme Makinesi) aynı anda görevini tamamladı. Hattın kuzey aksındaki Ümraniye ile güney aksındaki Sahrayıcedit İstasyonlarına ulaşan TBM’lerin geçişi için düzenlenen törende konuşan İmamoğlu, kentin ulaşım sorununu çözmenin, İstanbul'un en güncel, derin ve önemli problemine çözüm bulmak anlamına geldiğini vurguladı.

Özellikle bugünün gündemi olan iklim değişikliğiyle mücadelede; çevre dostu, hızlı, konforlu metro inşaatları konusunda İstanbul, dünyanın en önemli metro atılımlarından birini yapmakta” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Bu anlamda, dünyanın aynı anda en çok raylı sistem yapan kenti durumundayız. 2020 yılında 18, 2021 yılında 11 kilometre metro hattını İstanbulluların hizmetine açtık. 2022’de 18.2, 2023’te 41.5, 2024’te ise 16.7 kilometre metro hattını İstanbullularla buluşturmayı hedefliyoruz. Böylece; göreve geldiğimiz Haziran 2019’dan 2024 yılının sonuna kadar, her yıl ortalama 21 kilometreyi aşan kilometre oranına kavuşmuş olacağız. Bu, gerçekten asla taviz vermediğimiz, önemsediğimiz, ulaşımda birinci sıra mevzumuz haline gelen bir süreç.”

“Yeniden başlattığımız ilk proje”

Söz konusu hattın, görevi teslim aldıklarında durmuş projelerden birisi olduğunu belirten İmamoğlu, şu bilgileri paylaştı:

“Bu proje, göreve başladığımızda yapımı durdurulmuş olarak teslim aldığımız 10 hat içerisinde yeniden başlattığımız ilk proje olmuştu. 14 Nisan 2017 tarihinde sözleşmesi imzalanmış, aynı yılın Aralık ayı sonundaysa İBB tarafından sözleşme fesih kararı alınmıştı. 2018 başından itibaren proje fiilen durmuştu. 27 Ağustos 2019 tarihinde EBRD ve Karadeniz Ticaret Bankası ile yaptığımız anlaşmayla 175 milyon Euro tutarında finansman kredisi sağladık ve bir ay sonra inşaat başlama törenimizi yapmıştık. Temmuz 2019’da ilerleme yüzdesi yüzde 4 olan projede, Eylül 2021 itibariyle yüzde 40’lara yaklaştığımızı müjdeleyebilirim. Çalışan sayımız ise 1.860 kişiye yükseldi. Aldığımızda 100 kişiydi. Tam 15 noktada, aç-kapa ve delme tünel yöntemleriyle istasyon, makas ve geceleme hattında 24 saat çalışmalarımız sürüyor. 2’si kuzeye 2’si güneye doğru toplam dört tünel delme makinemiz ana hat tünellerini kazıyor. 2023 yılı sonunda sinyal testlerini tamamlayarak hattı yolculu işletmeye almayı hedefliyoruz. Tam otomatik, sürücüsüz olarak hizmet verecek hattımızın tek yönde yolculuk süresi, 21 dakika olacak ve 90 saniyeye kadar sefer aralığı ile işletme yapabilecek. Yine tek yönde saatte 44.400 yolcu taşıyabilecek. Hattımızda çalışacak 40 adet aracı temin ettik, şu an Dudullu depomuzdalar. Ayrıca ek olarak 68 adet aracın üretimine de yakında başlanacak.”

Meclis’e ‘onay’ teşekkürü

Metro gibi büyük çaplı projelerin yapımı ve imalatının, öz kaynaktan ziyade uzun vadeli borçlanmalarla mümkün olduğunu herkesin bildiğinin altını çizen İmamoğlu, “Bu manada, geçtiğimiz hafta yapılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde Ümraniye-Ataşehir- Göztepe, Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli ve Mahmutbey-Esenyurt hatları için borçlanmayla ilgili, kaynak temin edebilmeyle ilgili çıkan olumlu kararı, onayı buradan bütün meclis üyelerine, bütün siyasi parti gruplarına teşekkür ederek vatandaşlarımızla paylaşmak isterim. Tabii bunun bir sonraki aşaması, bizim kaynak bulmamız. Bu süreçlerin de yine Ankara'da onayı alınacak olan mekanizmaları var. Aynı titizliğin, aynı süreçlerin orada da işleyerek bir an önce kaynağın, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe hattı gibi diğer hatlarımıza da ulaşmasını diliyoruz. Bu manada, özellikle finans ekibimiz, arkadaşlarımız yoğun bir çalışma içerisinde olacaklar. Yine bu az önce saydığımız üç hat gibi, borçlanma bekleyen diğer hatlarımızla ilgili de Meclis’te bulunan dosyalarımızın, yine Meclis’teki siyasi parti grupları tarafından aynı anlayışla, ortak kararla Meclis’ten çıkmasını umut ediyor ve takip ediyoruz” dedi.

İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı Pelin Alpkökin: Sıfırdan başlamak daha kolay

İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı Pelin Alpkökin de konuşmasında hatla ilgili teknik detaylara yer verdi. Göreve geldiklerinde durdurulmuş metro hatlarına işlerlik kazandırmaya çalıştıklarını aktaran Alpkökin, o süreçte yaşadıkları zorlukları, “Eş zamanlı durdurulmuş 7 metro hattından, 3 ay gibi bir sürede kredi temin edilip işe başlanan hattımız bu. Zaman zaman durdurulmuş hatlardaki çalışmalarımızla ilgili bazı eleştiriler geliyor. Ama yaşadığımız bu 2 senelik süreç içerisinde, kendim ve ekibim adına söyleyebilirim ki, sıfırdan bir hattın ihalesini yapmaktan çok daha zor bir koşullarda bu hatları yeniden hayata geçirdik. Gerek teknik olarak, gerek zemin riskleri gerek mevzuat, gerek finansal olarak durmuş hatların ayağa kalkması, ihale ettirmekten çok daha zor ve bu projenin de özelliği, bu zorlukları ilk bu projemizde test etmiş olduk. Hakikaten büyük bir başarıyla bu sorunları teker teker çözdük” sözleriyle dile getirdi.

Konuşmalar sırasında, Ümraniye ve Sahrayıcedit İstasyonlarına ulaşan TBM cihazlarının görüntüleri canlı olarak ekrana yansıtıldı. Törene; CHP İstanbul milletvekili Gökan Zeybek ile İYİ Parti İstanbul milletvekili Hayrettin Nuhoğlu da katıldı.

Günde 400 bin yolcu taşınacak

Günde yaklaşık 400 bin yolcunun seyahat edeceği hat; açıldığında, Göztepe İstasyonu’ndan Halkalı-Gebze Yüzeysel Metro Hattı’na; Yeni Sahra İstasyonu’ndan Kadıköy-Kartal-Tavşantepe Metro Hattı’na; Çarşı İstasyonu’ndan Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy/Sancaktepe Metro Hattı’na entegrasyon sağlanacak. Kadıköy, Ataşehir ve Ümraniye ilçeleri arasında 11 istasyona sahip hattın uzunluğu 13 kilometre olacak. Yolculuk süresi 20 dakika olurken, tek yöne yolcu kapasitesi 31 bin olarak ön görülüyor. Hattın başlangıç ve bitiş istasyonları, Göztepe 60. Yıl Parkı ve Ümraniye Kazım Karabekir Mahallesi olacak.