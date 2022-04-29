İmamoğlu: Demokrasi yoksa, ortada gerçek anlamda siyasetçi de yönetici de yok demektir

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Konuşurken 'demokratik siyaset', 'demokratik yönetim' gibi kavramlar kullanıyoruz ya, aslında ne yazık ki biraz söz israfı yapıyoruz. Çünkü bugünün dünyasında, eğer bir siyaset ya da yönetim tarzı, demokratik değilse ne siyasetten ne yönetimden söz edebiliriz. Demokrasi yoksa, ortada gerçek anlamda siyasetçi de yönetici de yok demektir" dedi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi İstanbul İl Teşkilatı, İstanbul’da iftar programı düzenledi. İftar programına İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.

Gazete Duvar'dan Ferhat Yaşar'ın haberine göre 6 siyasi partinin güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışması yürüttüğünü hatırlatan İmamoğlu, "Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında, yepyeni bir sayfa açacak ve bu ülkede farklılıklarımızla bir arada, özgür ve mutlu bir yaşamı hep birlikte kuracağız. Bize bu umudu veren en önemli gelişme, hiç kuşkusuz 6 siyasi partinin Türkiye’yi güçlendirilmiş parlamenter sisteme taşıma kararlılığıyla bir araya gelmiş olmasıdır" diye konuştu.

"Özünde demokrasiyi barındırmayan her türlü siyaset, yönetim sonuç itibariyle bir dayatmadır, zorbalıktır" diyen sözlerine şöyle devam etti:

"Yolun sonuna gelinmiştir"

"Türkiye’yi iki kutba ayrılmış bir toplum haline getirmek isteyenler, ayrıştırma gayreti ve düşmanlık hisleriyle siyaset yapanlar için iyi biliyoruz ki, yolun sonuna gelinmiştir. Bu ülkenin iyi kalpli, gönlü temiz insanlarının vicdanlarında artık kesinlikle onlara yer olmadığını biliyoruz"

"Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında, yepyeni bir sayfa açacak ve bu ülkede farklılıklarımızla bir arada, özgür ve mutlu bir yaşamı hep birlikte kuracağız. Bize bu umudu veren en önemli gelişme, hiç kuşkusuz 6 siyasi partinin Türkiye’yi güçlendirilmiş parlamenter sisteme taşıma kararlılığıyla bir araya gelmiş olmasıdır"

"Bu birliktelik önümüze çok kıymetli bir sayfa açacak"

6 siyasi partiye ve liderlerine büyük bir sorumluluk düştüğünü belirten İmamoğlu, "Bu sorumluluk bilinciyle davranarak, ülkemiz adına umut olan tüm liderlere ve özellikle bugün burada bizi onurlandıran Sayın Ali Babacan’a hepinizin huzurunda yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamlarını ileten Ekrem İmamoğlu, "Elbette bu akşam burada olacağımı bilen ve kendisini aradığımda, 'Çok kıymetli Ali Babacan’a ve onun nezdinde bütün DEVA Partililere selamımı ilet' diyen Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun da sizlere selamını iletiyorum. İnanıyorum ve biliyorum ki, Türkiye’de her şey çok güzel olacak. İnanıyor ve diliyorum ki, 6 siyasi partinin bu birlikteliği önümüze çok kıymetli bir sayfa açacak" şeklinde konuştu.