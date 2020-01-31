İmamoğlu: Cumhurbaşkanı'ndan 5 aydır davet bekliyorum

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel yönetim taslağını görüşmek için Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 5 aydır davet beklediğini söyledi. Elazığ'da depremzedeleri ziyaretinin ardından Erzurum Palandöken'de tatil yapmasına ilişkin soruya, "Şu an İstanbul’dayız, Şişli Belediyesi’ndeyiz. Kimin ne konuştuğundan ziyade, mesaimdeyim" yanıtını verdi.

İmamoğlu, 24’ncü ilçe belediyesi ziyaretini Şişli’ye yaptı. İmamoğlu, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin’in makam odasında yanıtladı.

İmamoğlu, kamuoyunun gündemine gelen “Yerel Yönetimler Yasa Taslağı” ile ilgili soruya, “Henüz Meclis’e gelmemiş bir taslak üzerinden konuşmayı çok fazla düşünmüyordum. Ama basına düştü. Konuşuluyor. Bizim de elimize geçen bir taslak var. Bazen, ‘Bu taslak nereden çıktı’ diye düşünüyoruz. Sonra, ‘Henüz öyle bir konu yok ki’ diye cevap geliyor genelde hükûmet yetkililerinden. Ondan sonra bir bakıyoruz, ‘tak’ diye önümüze gelmiş. Böyle bir süreç yönetiliyor Türkiye’de. Eylül ayındaki buluşmamızdan bu yana tam 5 ay geçti. Biz, 5 aydır yerel yönetimlerin, büyükşehir belediyelerinin kanun taslağıyla ilgili, çalışmasıyla ilgili davet bekliyoruz. Bu daveti bize söz veren ülkemizin Cumhurbaşkanı. Ben de her gördüğüm yerde, bunu kendisine hatırlattım. Karşılaştığım yerde hatırlattım. Hala cevap bekliyoruz. Ben, hâlâ Sayın Cumhurbaşkanı’nın emaneti olan, sözü olan, talimatı olan, bizimle bu kanun hazırlanacak şeklindeki taahhüdünün karşılığını bekliyorum” düşüncelerini dile getirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 24’ncü ilçe belediyesi ziyaretini Şişli’ye yaptı. İmamoğlu’nu makam odasında ağırlayan Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, İBB Başkanı ve ekibine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. İstanbul’un 39 ilçesini gezdiklerini belirten İmamoğlu, “Tek tek bütün ilçelerimizin sorunlarını dinliyoruz. İBB ile müşterek çalışma biçimini, beraber tarifliyoruz. Şişli’de olduğu gibi, diğer ilçelerde de beraber hangi projeleri geliştirebiliriz, geçmişten bugüne hangi projeler var, onlardaki aksaklıklar, sahada yürüyen işler… Bunları analiz ediyoruz. Baktığımız pencere şu: İstanbul’un her seçilmiş belediye başkanı, bizim belediye başkanımız. Her belediye, bizim belediyemiz. İBB’nin en değerli partneri, ortağı tabii ki bu 39 ilçe belediyesi ve belediye başkanı. Bu bakış açısıyla Şişli’deyiz. İBB, bir bütündür. Bu, şöyle bir bakıştır: Seçim bitmiştir. İBB, çatı kurumdur. Yerelde güçlü ilçe belediyelerinin varlığı, İBB’nin hizmetini kolaylaştırır. Aslında bu, demokrasinin de güçlenmesi anlamına gelir. Onun için buradayız” dedi.

"Mesaimin başındayım"

İmamoğlu, kendisine yöneltilen, “Elazığ depreminin ardından yapmış olduğunuz tatil hala tartışılmaya devam ediyor. Bu konuda söylemek istediğiniz bir şey var mı” sorusuna da, “Bizim öyle bir konumuz yok. İstanbul’u konuşuyoruz. Şu an İstanbul’dayız, Şişli Belediyesi’ndeyiz. Kimin ne konuştuğundan ziyade, mesaimdeyim” yanıtını verdi.

İmamoğlu, “Prof. Dr. Cenk Yaltırak, katıldığı bir TV programında şu ifadeleri kullanıyor: ‘İstanbul’a 1 yıl lale ekmezseniz, bütün yer bilimleri projelerini finanse edebilirsiniz.’ Bu konuyla ilgili bir açıklamanız olacak mı” sorusuna, “Tümüyle israfı ortadan kaldıran, bu ve buna benzer çalışmalarımız var. Sadece lale değil. Saksılarda çiçeğin bakımı 10-15 milyon lira. ‘İstemiyorum ben bunu’ dedim. ‘İstanbul halkının da isteyeceğini düşünmüyorum’ dedim. Duvarlardaki çiçeklerin bakımı şu kadar bu kadar. Harcanan paraya yazık günah. Ben 2-2,5 milyona bir kreş kazandırıyorum. Yıllar boyu hizmet edecek. Her sene sadece çiçeklere harcanan parayla her sene 5-6 tane kreş kazandırırım. Beyefendinin söylediği gibi. O bakımdan israf kalemlerini yok edecek bir çalışma yapıyoruz arkadaşlarımla. İnşallah o yönde de kararlar alacağız. Ve bunu yapmayacağız. O da bir öneri. Evet simgesel bir bitkidir lale İstanbul için. Onun simgesini koruyacak ve insanlara anlatacak bir şekilde faaliyetler elbette yaparız. Onu yok saymayız, sayamayız. Tarihsel bir geçmişi var. Ama kalkıp on milyonlar liralıkta iş yapmayız. Yazık günah. Bu şehrin bu milletin parasına yazık. Bilim insanı beyefendiye yüzde yüz katılıyorum” yanıtını verdi.

"Kentsel dönüşüme dair siyaset yapmıyoruz"

İmamoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

İhbar nedir ne değildir bir bakalım. Benim şu anda bir somut bilgim yok. İmar hakkı olmayan bir yerde kaçak bir yapı varsa gider yıkarız, gözünün yaşına bakmayız.

Şişli’de çok önemli iki nokta, büyük bir kentsel dönüşüm alanı. Yani, bununla ilgili olarak İBB’de geçmişte başlayan bir süreç de var. Bugünkü görüşmemizde, Başkanımın masaya yatıracağı en önemli hususlardan biri olacağını düşünüyorum. Buna çalışacağız. Ben, 6 yıldır belediye başkanıyım. 6 aydır Büyükşehir Belediyesi’ndeyim. Deprem konusunda nasıl acı bir siyaset yapıldığını yaşamış birisiyim, meclis kayıtlarında var. Tepkim de var orada Beylikdüzü Belediye Başkanı’yken. Tek başıma Meclis’e girip, nasıl tepki gösterdiğimi, dönüp 2-3 sene önceki görüntülerden görürsünüz. Yani, komisyondan olur çıkmış bir konunun, bir siyasi parti ilçe başkanının talimatıyla nasıl geri çekildiğini ben, ilçe belediye başkanı olarak yaşadım. Yaklaşık 4-5 bin konutluk bir alanda. Görüntüleri bile var. Cevap bile veremediler. Çıkarır gösteririz size. Arkadaşlarımı talimatlandırıyorum, o günkü görüntü kayıtlarını çıkarıp paylaşsınlar. Biz, kentsel dönüşüme dair siyaset yapmıyoruz. Bu şeffaf bir iş.

Bakın Avcılar kıvranıyor. Beni bugün bir TV programına davet ediyorlar, gidemeyeceğim. Avcılar Belediye Başkanı, ‘Oturma eylemi yapacağım’ diyor. Niye? Kararı çıkmıyor. Başka ilçeler için çıkıyor ama, 4-5 yıldır bekletilen Avcılar’ın planları çıkmıyor. Niye? Yazık değil mi insanlara? İnsanların önünü açmak. Bunu konuşalım, evet ona da varız. O zaman biz de teklif etmiştik bir siyasi olarak. Biz varız, oturalım konuşalım. Ben daha ötesine gidiyorum. Bu memleketin en önemli meselesi depremdir. Bakın bana, ‘Niçin Cumhurbaşkanı’ndan randevu istiyorsunuz’ diye Temmuz ayında sorduklarında, dediğim ilk şey; depremi konuşacağım demiştim. Görüntülerde var, dinleyin. En önemli mesele deprem. Elbette başka konular da var. Kendisine brifing vermeye hazırım. Ama ana mesele deprem. Size samimiyetle söylüyorum; silelim süpürelim şu masa üzerindeki boş konuları. Yani boş mevzuları, Buna Kanal İstanbul da dahil. O da boş bir konu. Silelim, süpürelim, atalım. Oturalım, depremi konuşalım, depremi çözelim. Memleketimizin 100 milyarlarca dolarını kurtarırız.

"İstanbul’da yaşanacak büyük depremin 500 milyar dolar zarar olur"

Dün söyledim, yine söylüyorum: Sayın İlhan Kesici, en az 60 milyar dolara yakın ya da 50 milyar dolara yakın İstanbul depreminin bedeli olur diye bir açıklama yaptı. Katılıyorum. Gerçekçi bir bakış açısı. Ama ben ilave ediyorum: İstanbul’da yaşanacak büyük depremin, ülkeye 400-500 milyar dolar zararı olur. Bunları konuşalım bunları çözelim; ne varsa kaynağımız, Ben, o masanın hamalı olmaya hazırım. Ben, o masanın her türlü talimatı almaya hazır bir İstanbul Büyükşehir belediye başkan olmaya hazırım. Oturalım Sayın cumhurbaşkanı ile bakanlar, belediye başkanları… Biz talimatları alalım ortaklaşa. Ortamın kahramanı kim olacaksa olsun, umurumda değil. Milletin canını kurtaralım. Bu şehrin değerlerini kurtaralım. Tek isteğimiz bu. Bu kadar basit, bu kadar açık konuşuyorum. O masada da açık konuşurum. Kim bunu yaparsa, minnet duyarım şehrim adına, ülkem adına, milletim adına… Bahsettiğim kanun toplantısı da bunlardan bir tanesi aslında. Niye bir araya gelmekten imtina ediyoruz? Bir araya gelelim. Bu kadar net. Umarım çözeriz. Kentsel dönüşüm bizim önemli bir konumuz. Güzel çalışmalarımızı, Büyükşehir nezdinde 1-2 hafta içerisinde başlatacağımız projeleri de sizlerle paylaşacağız.

Kadıköy-Bostancı arasında yüksek katlı binalar var. 45-50 yıllık binalar. Bunlarla ilgili çalışma var mı depremle ilgili? Binaların yıkımında asbestli parçalar var. Eski su boruları, çatı kaplamaları… Onları bir hortumla ıslatıyorlar. Bunun da sonucunun akciğer kanseri olduğu iddia ediliyor uzmanlar tarafından. Bununla ilgili sizin döneminizde bir tedbir alınacak mı” sorusuna, “Asbest konusunda tedbirli davranıyoruz. Bunu engelleyici birtakım talimatlarımız oldu. Arkadaşlarım bu süreçleri takip ediyor. Birçok yıkım çalışmaları, ilçe belediyeleri tarafından yönetiliyor. Bunun bilinmesini istiyorum. Yani biz o alanda, direkt müdahaleci bir belediye değiliz. Ama bunu takip ediyoruz arkadaşlarımla.

İmamoğlu, Şişli Belediyesi’ne yaptığı ziyaret ve aldığı sunumun ardından saha incelemelerinde bulundu. Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin’in de eşlik ettiği İmamoğlu’nun ilk durağı, İBB’nin İzzetpaşa’da açtığı Bölgesel İstihdam Ofisi oldu.

Çalışanlarla tanışan ve selamlaşan İmamoğlu, İBB Bölgesel İstihdam Ofisleri Genel Koordinatörü Dr. Ali Doğanay’dan bilgiler aldı. Yaptıkları çalışmalarla ilgili İmamoğlu’nu bilgilendiren Doğanay, “Bireysel ve online olarak başvuracak vatandaşlarımızın işletmelerle bir araya gelmesini sağlayacak bir düzenleme gerçekleştirdik. Şu anda burayla beraber 3 tane ofisimiz, Pazartesi gününden itibaren hayata geçmiş olacak Küçükçekmece ve Kartal’la beraber. Şu ana kadar, Küçükçekmece ve diğer ofislerimizde 14 bin 500’e yakın başvuru aldık. Bunların 6 bin 500’ünün yönlendirmesini yaptık. 2 bin 413 kişiyi de fiilen istihdam etmiş durumdayız. Bu sayıyı, istihdam ofislerimizin açılmasıyla birlikte artıracağız” diye konuştu.

"İnsanlara taahhütlerimiz var"

İmamoğlu, "Nitelikli eleman yetiştirme konusundaki işimiz önemli. Orayı geliştirin. Bir de tabi mümkün olduğu kadar kendinizi duyurun. Bu iletişimi kuvvetlendirin. Zaten çağın gereği ama yine de yüz yüze iletişim çok değerli olabiliyor. O yönünü bir usulle önemseyin. Sayımızı artıracağız. Bize iş başvurusu olan insanlar var. Onları da istihdam ofislerine yönlendirmeyi ve bilgilendirmeyi de başlatın. İBB’ye başvurdu; tamam. İhtiyaç oldukça irtibat kuracağız; tamam. Orada liyakate dayalı, eşitlikçi bir sistemle işe alma metodumuz var. Ama burada da böyle bir imkan var. ‘Gelin, bunu değerlendirin’ noktasında ona mutlak bir davet, bilgilendirme gönderin. Özellikle bu 3 noktanın harekete geçmesini bekledim. Buralar tanıtıldıktan sonra, kariyer birimimizin köprü olduğu, iş verenle iş gücünü buluşturduğu kimliği tam elde ettikten sonra ben, hemen hemen her hafta sizden bir rapor istiyorum. Bunu takip etmek istiyorum. Çünkü insanlara taahhütlerimiz var” ifadesini kullandı.

İmamoğlu, şu an yaşanan en canlı sorunun işsizlik olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Erzurum’da dün birkaç saat esnaf gezdim. Erzurum’daki 100 insanın 70’i, iş soruyor bana. İBB Başkanı’na oradaki insan, işsizlik derdini anlatıyor. İstanbul, ‘Milyonlarca insanım işsiz’ diyorsa, Anadolu yandı demektir. O bakımdan burada sağladığımız şey, en azından hazır bir talep varken, doğru iş gücüyle buluşmasını sağlamak. Bunu yaptık mı, en azından belli bir kesimin yüreğine su serpmiş oluruz. Bu, işsizlik sorununu çözecek değil ama en azından hazır olan iş gücüyle buluşturduk mu bu önemli bir hizmet. Esas konumuz bunlar” ifadelerini kullandı. İmamoğlu ve Keskin, istihdam ofisinin ardından Şişli-Feriköy Kent Parkı inşaatında da incelemelerde bulundu.