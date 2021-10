İmamoğlu: Cemevlerine yaptığımız hizmetler vazifemizdir; asla bir lütuf değildir

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Muharrem ayı orucunun 8.gününde, Esenyurt’taki Erenler Cemevi'nde Alevi vatandaşların lokmasına ortak oldu. Orucunu cemevini dolduran vatandaşlarla açan İmamoğlu, “Alevi canlarımızın bu değerli anını tatmaktan, paylaşmaktan büyük kıvanç duyuyorum. Bu, hem ülkemizde her vatandaşımıza, dünyada da her insana ders olacak. nitelikte bir tutumdur, ibadettir, anlayıştır. Cemevlerine karşı yaptığımız hizmetler, kamu kurumu olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin vazifesidir, sorumluluğudur. Asla bir lütuf da değildir” dedi.

Orucunu açtıktan sonra konuşan İmamoğlu, sözlerine, “Bugün sizlerle bir arada olmaktan, Cemevimizde sizlerle beraber lokmanızı paylaşmaktan büyük onur duyduğumu belirtmek istiyorum. Öncelikle tutulan bu matem orucunuzu Allah kabul etsin” diyerek başladı.

"Vazifemizdir"

İmamoğlu, Cemevleri için yaptıkları hiçbir şeyin siyasi olmadığının altını çizerek, “Cemevlerine karşı yaptığımız hizmetler; kamu kurumu olarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin vazifesidir, sorumluluğudur. Asla bir lütuf da değildir. Vatandaşlarımıza olan borcumuzdur” diye konuştu.

Bir ülkede ibadethanelerin birbirinden ayrı tutulmasının yanlış bir tavır olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, şöyle devam etti:

“Cemevleri de milletimizin bir bölümünün ibadethanesidir. Alevi vatandaşlarımızın ibadethanesidir. Dolayısıyla nasıl ki camilerimize hizmet ediyorsak, Cemevlerine hizmet de bir kamu kurumunun boynunun borcudur. Bunun bilinmesini istiyorum. Değerli canlar, bu tavrın tümden anlaşılması, ülkemizin her şartında, her ortamında, her yönetiminde, bir prensibe, bir uygulamaya dönmesini de diliyorum. Zira Alevi vatandaşlarımızın yüzyıllardır ibadethanesi olan Cemevlerinin ibadethane midir, değil midir tartışmasını yapanları da açıkçası cahil buluyorum.”

"Etkinlik tarihlerini duyuracağız"

UNESCO, 2021 yılı Hacı Bektaş Veli'nin Vefatının 750. Yıl Dönümü etkinliklerinin, ülkemizde son dönemde yaşanan; yangın, sel gibi felaketler sebebiyle ilan edilen tarihte yapılamadığını hatırlatan İmamoğlu, “Yakın zamanda makul bir zaman içerisinde, sizlere duyurularımızı yapacağız. İnşallah, İstanbul'daki başta milyonlarca Alevi vatandaşımızla ama bence 16 milyon İstanbullu ile Yenikapı'da Hacı Bektaş-ı Veli kültürünü paylaşma adına bir olacağız. Birlikte olacağız, birbirimizi anlayacağız. Aslında ne kadar asil duygulara sahip, ne kadar güzel düşüncelere sahip bir milletin evladı olduğumuzu hep birlikte hissedeceğiz” ifadelerini kullandı.

"Dualarınız bize güç veriyor"

İmamoğlu, İstanbul’un hak ettiği değere ulaşması var güçleriyle çalıştıklarını belirterek, konuşmasını şöyle bitirdi:

“Az önce dedelerimizin ettiği güzel dualar bize güç veriyor. Sizlerin güzel bakışları, sizlerin bize yolladığı dualar, bizi koruyan o güzel bakışlarınız bizlere güç veriyor. Bu şehirde her güzel çocuğumuza güzel bir gelecek, her gencimize umutla yaşayacakları bir ortam, bu şehrin her kadınına güzel, saygın, huzurlu bir ortam, her aileye huzurlu bir yuva sahip olmaları noktasında sizlere en layık bir şekilde görevimizi yapmaya devam edeceğiz. Allah'ım bizleri, sizleri bu ülkenin her ferdini, işte yüzyıllarca önce yaşanmış Kerbela gibi vakalardan, o katliamlardan, bütün masum insanları canilerden korusun. Ve diliyorum ki zalimin zulüm göstermediği bir dünya yaşayalım. Hafta sonu da Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri'ni ziyaret edeceğiz. Orada da dualarımızı edeceğiz, Hacı Bektaş'a gideceğiz. Oraya gelen vatandaşlarla da bir arada oluruz.”