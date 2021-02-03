İmamoğlu, Boğaziçili öğrencilerle görüştü

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, İmamoğlu'nun Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ile bir görüşme gerçekleştirdiğini ve Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili gelişmeleri yakından takip ettiğini duyurdu.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri arasında görüşmenin gerçekleştirildiğini duyurdu. Ongun, “İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu bugün Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmiş, öğrenci arkadaşlarımızla bir görüşme gerçekleştirmiştir” dedi.

​İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’daki eylemlerde gözaltına alınan öğrencilere ilişkin dün yaptığı açıklamasında yetkili makamlarla görüştüğünü, ardından öğrencileri de misafir edeceğini duyurarak “Gençlerle diyalog kanalları asla kapatılmamalı. Şu ana kadar kapatılmış kanalları açmak tüm yöneticilerin sorumluluğu. Bu şehrin belediye başkanı olarak üzerime düşen sorumluluğu yerine getireceğim” demişti.