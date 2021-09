İmamoğlu: Bize oy versin vermesin 16 milyona metro yapıyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Biliyorsunuz; 2018’de metro hatlarını durduran Belediye Başkanı, ‘Bana oy veren yerlere tabii ki metro yapacağım’ demişti. Bak biz, bize oy vermemiş, başka ilçelerin yönettiği 4 ilçeye metro yapıyoruz ve para bulmaya çalışıyoruz. Oy versin, vermesin; 16 milyon İstanbullu bizim. Bu 4 ilçe, en az o ilçenin belediye başkanları kadar, bizim. Kimsenin malı mülkü değil yani” dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski yönetimin 2017’de başlatıp, ödenek yetersizliğinden 2 kez durdurduğu, kendilerinin kredi bulup, 2019’da yeniden başlattığı Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı’nda düzenlenen törende konuştu.

TBM geçişi için düzenlenen etkinlikte ilk konuşmayı yapan İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı Pelin Alpkökin, 4 ilçeden geçecek 8 istasyonlu hattın geçmişi, şu andaki hali ve geleceğiyle ilgili detaylı bilgiler paylaştı. Alpkökin’in ardından konuşan İmamoğlu, söz konusu hattaki fiziki ilerlemenin, devraldıklarında yüzde 4 seviyesinde olduğu bilgisini paylaştı. “Ödenek yetersizliği ve kredi temin edilemediğinden dolayı, ne yazık ki duran atlarımızdan bir tanesiydi” diyen İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Zaten durmayan bir iki hat kalmıştı. Diğerlerinin tamamı durmuş durumdaydı. Görevi devraldıktan sonra, yaptığımız çalışmalarla, kredi teminlerini yaptık. Eurobond tahvil sürecini gerçekleştirdik. İnşallah hızlı bir şekilde de yola devam ediyoruz. Hattı iki aşamada hizmete sokacağız. Üç istasyondan oluşan birinci aşama; Çekmeköy-Şehir Hastanesi kısmı olarak devreye girecek. Biz, bunu 2023’ün ilk yarısında aşmayı planlıyoruz. Sancaktepe-Sultanbeyli hattını ise 2024’te tamamlayıp, inşallah tüm hattı İstanbulluların hizmetine kavuşturmuş olacağız. İlk kısımda yaklaşık yüzde 45, ikinci etap için ise şu anda yüzde 15 ilerlemeye ulaştık. Bir yılı biraz aşkın bir sürede çok sıkı bir ilerleme kat ettik diyebilirim. Hızlı ve düzenli bir işleyişle sürecimize devam etmek istiyoruz.”

En doğru kredi fırsatlarını şehre kazandırmak için çalıştıklarını belirten İmamoğlu, bu süreçte kendilerine yaşatılan bir zorluğu da konuşmasında yer verdi. İBB Meclis komisyonda bekleyen onay taleplerinin bulunduğunu kaydeden İmamoğlu, “Bir tanesi de bu hattımız. Bir an önce çıkmasını istiyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 8 aydır bekleyen bir onay. Arkadaşlarım görüşmelerini sürdürüyor. Ama vaktimizin daralması İstanbul'un aleyhinedir. 8 aydır bir hattın Meclis onayını beklemesi, abesle iştigaldir. Dolayısıyla bu süreci de hassas bir biçimde takip ediyorum. Her gün, her an zorluyorum ve sorguluyorum” dedi. Söz konusu hattın Çekmeköy, Ümraniye, Sancaktepe ve Sultanbeyli ilçelerinden geçtiğini tekrarlayan İmamoğlu, şunları söyledi:

"Siyaset üstü bir tavır bekliyorum"

“Biliyorsunuz; 2018’de bu hatları durduran Belediye Başkanı, ‘Bana oy veren yerlere tabii ki metro yapacağım’ demişti. Bak biz, bize oy vermemiş, başka ilçelerin yönettiği 4 ilçeye metro yapıyoruz ve para bulmaya çalışıyoruz. Oy versin, vermesin; ya 16 milyon İstanbullu bizim. Bu 4 ilçe, en az o ilçenin belediye başkanları kadar, bizim. Ben hep söylüyorum: ‘Ümraniye, Çekmeköy Sultanbeyli Sancaktepe belediyelerinde benim hakkım var.’ En az benim o belediyelerde olduğum kadar, o belediye başkanların da büyükşehirde hakkı var. Böyle. Kimsenin malı mülkü değil yani. Bu güzel hizmetlerin, bu güzel projelerin sağlıklı bir şekilde yürümesi için, gerçekten siyaset üstü bir tavırla yol almamız lazım. Bu siyaset üstü tavrı, erdemi, meclisteki bütün meclis üyesi arkadaşlarımdan bekliyorum siyasi parti ayrımı yapmaksızın. Meclis'te bulunan bütün siyasi partilere mensup meclis üyelerimizden, İstanbul öncelikli düşünmeye, İstanbul'a hizmeti düşünmeyi sağlayan iyi niyeti, samimiyeti, erdemi bekliyorum.”

“Metro, sadece bir maliyet değil. Yani, bir maliyet ve getiri üzerinden maddi olarak hesap yapılacak bir şey değil. Kurtaracağı çevre kirliliği, toplumu rahatlatacağı, ulaşım konforu üzerinden de hesabının yapılması gereken çok önemli bir yatırım. Çağdaş bir kent olabilme düzeyine erişme adına, çok önemli bir yatırım. İstanbulluların hızlı, güvenli, konforlu çevreci bu yatırımlarla buluşması için, son gaz yolumuza devam ediyoruz. İstanbul ve halkımızın ihtiyaç duyduğu her noktasına metroyu ulaştırmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz ve başaracağız. Sadece mevcutlarla değil, hazırladıklarımızla beraber, gerçekten bu şehri dünyanın metro açısından en donanımlı kentlerinden birisi haline getirme konusunda yüzde 100 kararlıyız. Uyum içerisinde çalışmaya devam ediyoruz. Gizli saklı hiçbir şeyimiz yok. Her şeyimiz halkın huzurunda oluyor. Yüklenici firmalar -efendim bizden önce ihaleyi almış, almamış- işini yapıyorsa, başımızın üstünde yeri var. Herkesle iş yapıyoruz. İşini titiz denetliyoruz. Onlar işini yapacak. Biz, onlara teşekkür edeceğiz. Paramızı zamanında ödemeye çalışacağız. Bazen birbirimizin bu anlamda yükünü alacağız ama günün sonunda memleketimizin kurum ve kuruluşlarıyla, firmalarıyla güzel işleri memleketimize hediye edeceğiz"

Kentin Anadolu bölümündeki karayolu trafiğini rahatlatması beklenen ve iki yaka arasındaki araç geçişlerini düşüreceği ön görülen hat, 8 istasyondan oluşacak. 10,9 kilometrelik hattaki yolculuk süresi, 16 dakika olacak. Hat ile saatte tek yönde 64 bin 800 yolcu taşınacak. Hat; Çekmeköy, Sancaktepe ve Sultanbeyli ilçelerinden geçecek. Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı’nın devamı niteliğinde olan yeni hat hizmete açıldığında, hazır durumdaki Marmaray ve Metrobüs hatları, uygulama projeleri tamamlanan Sultanbeyli-Kurtköy Hızlı Tren ve Yenidoğan-İmes-Soyak Yenişehir Metro hatları ile yapım aşamasındaki Hastane-Taşdelen-Yenidoğan Metro Hattı, Dudullu-Bostancı Metro Hattı ve Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı ile entegre olacak.

Metro sisteminin ana hat tünelleri, TBM ile delinirken, 6 istasyon peronu NATM tünel yöntemi, bilet holleri ise aç-kapa sistemiyle inşa edilecek. 2022 yılının son çeyreğinde hizmete girmesi planlanan hattın 2 istasyonunun peron ve bilet holleri, komple aç-kapa yöntemi ile gerçekleştirilecek. Son teknolojiyle inşa edilecek olan hatta, “tam otomatik sürücüsüz metro” hizmeti verecek. İstasyonlarda, raylara düşmeyi engelleyen, “tam boy peron ayırıcı kapılar” kullanılacak. Samandıra İstasyonu’nda sürücülerin araçlarını park ederek, yolculuklarını metro ile sürdürebilmesine olanak sağlayan 336 araç kapasiteli tam otomatik mekanik otopark hizmeti verilecek.