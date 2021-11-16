İmamoğlu: Bir an önce sabit saat uygulamasından vazgeçilmeli, yaz/kış saatine geçilmeli

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaz/kış saatine geçilmesi çağrısını yaptı.

Türkiye'de kalıcı yaz saati uygulaması, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde, 7 Eylül 2016 tarihli Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile başladı. Kararda "27 Mart 2016 Pazar günü saat 03.00'ten itibaren bir saat ileri alınmak suretiyle başlatılan yaz saati uygulamasının, her yıl, yıl boyu sürmesi kararlaştırılmıştır" denildi.

6.yılına girdiğimiz sabit saat uygulamasına eleştiriler sürerken Ekrem İmamoğlu da Twitter hesabından konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bir an önce sabit saat uygulamasından vazgeçilmeli, yaz/kış saatine geçilmeli. Hiçbir tasarrufa yol açmadığı gibi vatandaşların güne karanlıkta başlamalarına, çocukların okula karanlıkta gitmesine, milli maçları izlemek için bile gece yarılarına kadar beklemek gerekiyor."