İMAMOĞLU: BİNALİ YILDIRIM MECLİS BAŞKANLIĞI'NDAN İSTİFA ETMEDEN ADAY OLURSA İŞİ ZORLAŞIR

Haber- Kamera: Gökhan ÇELİK/ Onur MERİÇ/İSTANBUL,(DHA)

Cumhuriyet Halk Partisi\'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan (İBB) Adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın \'Binali Yıldırım\'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olması durumunda istifa etmesine gerek yok\' sözleri üzerine, “Binali Yıldırım aday olacaksa işi zorlaşır diye düşünüyorum. Çünkü halk daha böyle büyükşehir belediye başkan adayı kimliğine bürünmüş birilerini ister\" dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında sabah saatlerinde eski İBB Başkanı Bedrettin Dalan\'ı ziyaret eden CHP\'li İBB adayı Ekrem İmamoğlu, 12.30\'da 1989 - 1994 yılları arasında İBB Başkanlığı yapan Nurettin Sözen\'i ziyaret etti. Ziyaret öncesi bir gazetecinin, “Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamada muhtemel rakibiniz olacak Binali Yıldırım\'ın Meclis Başkanlığı görevinden istifa etmesine gerek olmadığını söylemişti. Bu açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz\" sorusuna İmamoğlu, “Bu Ankara\'nın konusu. Yasal bir mevzu çok fikir yürütebileceğim bir mevzu değil. Yalnız, Binali Yıldırım aday olacaksa işi zorlaşır diye düşünüyorum. Çünkü halk daha böyle büyükşehir belediye başkan adayı kimliğine bürünmüş birilerini ister. Daha rahat sokakta yürüyebilsin ister. Bunlar bir öneri tabi. Ancak diğer tarafını Ankara bilir ben bir şey diyemeyeceğim. Ben açımdan bir dezavantaj durumu olmaz. Tam tersine kendileri açısından bir dezavantaj olur. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı\'nın sokaklarda dolaşması zorlaşır. Etrafındaki koruma kalkanı vesaire zor olabilir. Tavsiyem, daha bir İstanbul vatandaşı olarak sokakta gezmesi ve caddelerde dolaşması. Onlar için daha lehine olur\" dedi.

Ardından Nurettin Sözen ile Nişantaşı\'ndaki çalışma ofisine buluşan Ekrem İmamoğlu, burada Sözen\'in başkanlığı dönemindeki yapılan açılışların ve çalışmaların fotoğraflandığı sergiyi gezdi. İkili daha sonra bir süre baş başa sohbet etti.

Görüntü dökümü

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-İmamoğlu\'nun Sözen\'in çalışma ofisine gelişi

-İmamoğlu\'nun açıklaması

-Sözen\'in İmamoğlu\'na çalışma ofisini gezdirmesi