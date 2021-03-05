İmamoğlu: Bakanlık Osmanlı mirasını yıkıyor, suç duyurusunda bulunacağız

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kasımpaşa ilçesindeki Divanhane’nin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yıkıldığını duyurdu. İmamoğlu, bakanlık hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

İmamoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Yol geçmeyecek ama Bakanlık ısrarla Osmanlı mirası yapıyı yıkıyor, tüm ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Ulaştırma Bakanlığı yol bahanesiyle Kasımpaşa'daki Divanhane'yi yıkmaya başlamıştı, UTK kararıyla artık yol geçmeyecek ama Ecdad Mirasını yıkmada ısrarcı.” ifadesini kullandı.