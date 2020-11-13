İmamoğlu: Avcılar ve Silivri’de ‘depreme dayanıksız çıkar’ diye incelemeye izin vermeyenler var, bu gece terk edilmesi gereken binalar var

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri ve Avcılar'da binaları deprem açısından incelemeye başladıklarını, gelen verilerin iç açıcı olmadığını söyledi.

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek'e konuşan İmamoğlu, Avcılar'da yüz binadan 20'sinde, Silivri'de yüz binadan 30'unda vatandaşlar “depreme dayanaksız çıkar ve yıkarlar” endişesiyle inceleme yapılmasına izin verilmediğini hatırlattı.

“Bu gece terk edilmesi gereken binalar var” diyen İmamoğlu, vatandaşları ikna edecek, güven verecek bir sistemin oluşturulması gerektiğine ve hızlı davranılmasına ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.