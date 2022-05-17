İmamoğlu, Atatürk Havalimanı’ndaki yıkımı paylaştı: Milleti tahrik etmek ve kaos yaratmak istiyorsunuz ama nafile! Hiçbirimiz bu tuzağa düşmeyeceğiz!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yıkımın başladığı Atatürk Havalimanı’ndan video video paylaşarak, “Siz bu milletin servetini yıkarken kime danıştınız?” siye sordu. İmamoğlu, “Niyetinizi iyi biliyoruz. İki dozer bir ekskavatörle hayat pahalılığını, işsizliği, geçim derdini unutturmak, milleti tahrik etmek ve kaos yaratmak istiyorsunuz. Ama nafile! Ne kadar çabalarsanız çabalayın millet bu tahriklere gelmeyecek, hiçbirimiz bu tuzağa düşmeyeceğiz!” diye yazdı.

İmamoğlu, “Hâlâ bir parça vatan, bir parça millet sevginiz, bir parça İstanbul aşkınız kaldıysa, durun! Kararı aziz millete bırakın” çağrısı yaptı.

İmamoğlu sosyal medya hesabından Atatürk Havalimanı’nda pistlerin sökümüne başlandığı görüntüleri paylaşarak şunları kaydetti:

"1912’de kurulan, Osmanlı’dan miras alınan, dünyanın ilk 10 havaalanından birini yıkıyorsunuz. İnsan babasının malını bile yıkacak olsa kardeşine, akrabasına, eşine, dostuna danışır. Siz bu milletin servetini yıkarken kime danıştınız? Seçilmiş belediye başkanına sormadınız.

Niyetinizi iyi biliyoruz. İki dozer bir ekskavatörle hayat pahalılığını, işsizliği, geçim derdini unutturmak, milleti tahrik etmek ve kaos yaratmak istiyorsunuz. Ama nafile! Ne kadar çabalarsanız çabalayın millet bu tahriklere gelmeyecek, hiçbirimiz bu tuzağa düşmeyeceğiz!

Hala bir parça vatan, bir parça millet sevginiz, bir parça İstanbul aşkınız kaldıysa, durun! Kararı aziz millete bırakın."