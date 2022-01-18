İmamoğlu: Askıda Fatura dayanışması çığ gibi büyüdü; destek 64 milyon TL’ye ulaştı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘Askıda Fatura’ kampanyasının ayrıntılarını paylaştı. Buna göre ihtiyaç sahibi ailelere toplamda 64 milyon 3 bin 6 TL’lik yardımda bulunuldu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, büyükşehir belediyesinin başlattığı ‘Askıda Fatura, Aile Paketi Desteği, Anne-Bebek Destek Paketi, Eğitim Destek Paketi’ kampanyalarının ayrıntılarını paylaştı. İmamoğlu’nun; “Paylaşalım, çoğalalım… Askıda Fatura dayanışması çığ gibi büyüdü. Destek 64 milyon TL’ye ulaştı. Bir fatura ödeyerek, bir destek paketi alarak siz de bu dayanışmaya katılabilirsiniz; www.askidafatura.ibb.gov.tr ” notuyla paylaştığı kampanya ile ilgili verilen bilgiler şöyle:

‘Askıda Fatura ‘için 44 milyon 985 bin 956 TL, ‘Aile Paketi Desteği’ için 8 milyon 453 bin 250 TL, ‘Anne-Bebek Destek Paketi’ için 6 milyon 80 bin 50 TL, ‘Eğitim Destek Paketi’ için 4 milyon 484 bin 500 TL olmak üzere ihtiyaç sahiplerine toplamda 64 milyon 3 bin 6 TL ödendi.

"Dünyada eşi benzeri görülmemiş bir dayanışma hareketi olarak tarihe geçti"

Kampanya bilgilerinin yer aldığı web sitesinde İBB Başkanı İmamoğlu’nun şu mesajına yer verildi:

“Sevgili hayırsever; ‘Askıda Fatura’ adıyla başlayan yardımlaşma kampanyamız dünyada eşi benzeri görülmemiş bir dayanışma hareketi olarak tarihe geçti. Bu, sizlerin sayesinde oldu. Milletimizin yardımseverliğini ve kardeşliğini tüm dünyaya gösterirken, ihtiyaç sahibi ailelerin mutluluğu da kalplerimizi rahatlattı. Fakat ne yazık ki salgın süreci ihtiyaç sahibi aile sayısını da arttırdı. Ailelerimize sahip çıkmak ve bu süreçte kimseyi geride bırakmamak adına Askıda Fatura kampanyamızın yanına ‘Askıda Destek’ olarak adlandıracağımız hareketi ekleyerek dayanışmayı büyütüyoruz. Vatandaşlarımızı ve kurumlarımızı alan elin veren eli görmediği bu dayanışmaya davet ediyor hepinize şükranlarımı sunuyorum.”