İmamoğlu: Askıda Fatura'da destek miktarı 60 milyonu geçti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB olarak başlattıkları Askıda Fatura projesinde destek miktarının 60 milyonu geçtiğini duyurarak; ekonomi konusunda dayanışmaya vurgu yaptı.

Askıda fatura projesinde ödenen su, elektrik ve doğalgaz faturası miktarı 60 milyon TL’yi aştı.

İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Ekonomik krize karşı İstanbul’da güçlü bir dayanışma ve kardeşlik ağı var.

Askıda Fatura’da destek miktarı 60 milyonu geçti. Sen de paylaş, dayanışmayı güçlendir;

https://askidafatura.ibb.gov.tr"