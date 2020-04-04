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İmamoğlu açıkladı: İstanbul'da metro seferleri saat 21.00'e kadar yapılacak

04 Nisan 2020 21:13

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6 Nisan Pazartesi gününden itibaren metro seferlerinin sadece saat 21.00'e kadar yapılacağını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs tedbirlerine bir yenisini daha ekledi.

Başkan İmamoğlu'nun verdiği bilgilere göre 6 Nisan tarihi itibariyle metro seferleri sadece 21.00 saatlerine kadar yapılacak. İmamoğlu ayrıca Moda, İstiklal Caddesi tramvayları ile Kabataş-Taksim Finüküler hattı seferlerinin durdurulacağını açıkladı. İmamoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

 

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