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İmamoğlu açıkladı: Halk Ekmek'te Ramazan pidesi 1,5 lira olacak

06 Nisan 2021 16:02

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) şirketi Halk Ekmek tarafından üretilen Ramazan pidesinin fiyatı 1 buçuk lira olarak belirlendi.

TIKLAYIN - İstanbul'da Ramazan pidesi fiyatı belli oldu

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