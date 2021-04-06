İmamoğlu açıkladı: Halk Ekmek'te Ramazan pidesi 1,5 lira olacak

İstanbul’da Ramazan ayında 365 gram sade pide 4 liradan, aynı gramajlı yumurtalı ve susamlı pide ise 5 liradan satılacağının açıklanmasının ardından, İBB Ekrem İmamoğlu Halk Ekmek'te ramazan pidesinin 1 buçuk TL olacağını açıkladı.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımız Ramazan’da 365 gramlık pideyi 1.5 TL'den Halk Ekmek büfelerinden satın alabilecekler. İBB olarak ülkemizin yaşadığı ekonomik zorlukta İstanbullulara en sağlıklı ve ucuz ekmeği sunmaya devam edeceğiz"