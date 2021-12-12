İmamoğlu: 2021'de 1 çuval un 127 TL iken bu yıl en düşük teklif 325 TL oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk Ekmek'in 2022 yılı un ihalesinde bir çuval un için verilen en düşük teklifin 325 TL olduğunu açıkladı. Geçen yıl bu rakamın 127 TL olduğunu belirten İmamoğlu, "İstanbullulara ucuz ve sağlıklı ekmek sağlamak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Halk Ekmek'in 2022 yılı için un ihalesi yaptığını duyurdu. İhalede bir çuval un için verilen en düşük teklifi açıklayan İmamoğlu’nun paylaşımı şöyle:

"Halk Ekmek, 2022 yılı için un ihalesine çıktı. 2021’de 1 çuval un 127 TL iken bu yıl çuval başı en düşük teklif 325 TL oldu. İstanbullulara ucuz ve sağlıklı ekmek sağlamak için elimizden geleni yapacağız."