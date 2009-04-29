İmamlarla papazlar arasında bir Prens!

İki günlük bir ziyaret için Almanya'nın başkenti Berlin'e giden İngiltere veliahtı Prens Charles ve eşi, imamlar ve papazlar arasında oynanan bir dostluk maçını da izledi.



Berlin'de bugün Almanya Cumhurbaşkanı Horst Köhler'in onurlarına verdiği öğle yemeğine katılan çift, daha sonra Berlin Eyaleti Başbakanı Klaus Wowereit ve Berlin eyaletinin göç ve uyum sorumlusu Günter Piening'in eşliğinde, imamlarla papazlar arasında geleneksel olarak yapılan dostluk maçını izlemek üzere Katzbach stadına gitti.



Prens Charles burada 0-0 golsüz berabere kalan imamlara ve papazlara kupalarını verirken, eşi Camilla da yan sahada oynanan minikler karşılaşmasında FC Internationale Berlin'i 3-1 yenen Türkiyemspor oyuncularına birer kupaverdi.



Papazların takımında, Mardin'de Süryanilerin ruhani lideri olan Murat Üzel de yer aldı.



Prens Charles, Wowereit'in yanı sıra Berlin İslam Federasyonu Başkanı Burhan Kesici ve imamların takım kaptanı olan Fatih Cami imamı Orhan Sarı'yla da bir süre sohbet etti.



Sarı, daha sonra yaptığı açıklamada, Prens Charles'e bir buket çiçek hediye ederek, kendilerini ziyaret ederek maçı izlemesinden dolayı kendisine teşekkür ettiğini söyledi.



Her iki karşılaşmayı da Alman ve aralarında çok sayıda Türkün de bulunduğu yabancılar izledi. Prens Charles maçlardan sonra seyircilerle de ayakta kısa bir süre sohbet etti.



Etkinliğe Alman milli takım oyuncusu ve Hertha BSC Berlin'in takım kaptanı olan Arne Friedrich, Kreuzberg-Friedrichshain Belediye Başkanı Franz Schulz ile çok sayıda papaz katıldı.



Prens Charles, daha sonra Wowereit'ten Berlin'deki uyum projeleri hakkında bilgi aldı. Tarih Müzesi'nde bu akşam çevrenin korunmasına sağladığı katkılardan dolayı bir onur ödülü de alacak olan Prens Charles, yarın eşi Camilla'yla birlikte bazı müzeleri gezdikten sonra Berlin'den Potsdam kentine geçecek.



