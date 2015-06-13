İmamlardan zorla bağış alan Bayramiç Müftüsü'ne 3 yıl hapis cezası

27-28 Şubat 2014 tarihleri arasında ilçedeki imamlar için düzenlediği seviye belirleme sınavına girecek imamlara 6 ay boyunca Diyanet Vakfı'na 100'er lira bağışta bulunmaları için maaşlarından kesinti yapılmak üzere evrak imzalatan Bayramiç Müftüsü Muharrem Ateş, hakkında açılan davada karar verildi.

Mahkeme, Müftü Muharrem Ateş'in görevi kötüye kullandığına kanaat getirerek, 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. Suçun birden fazla kişiye karşı işlenmiş olması nedeniyle cezayı yarı oranında artırıp, 3 yıla çıkaran mahkeme, Ateş'in cezasının infazından sonra işlemek üzere 3 yıl süreyle kamu görevinden men cezası da verdi.

Bayramiç Müftüsü Muharrem Ateş, İlçede düzenlenen seviye belirleme sınavına girmek isteyen imamlara, 6 ay boyunca Diyanet Vakfı'na 100'er lira bağışta bulunmaları için evrak imzalatmıştı. 15 imam baskı altında bağış evrakının kendilerine imzalatıldığını ileri sürüp, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Müftü Muharrem Ateş hakkında, görevi kötüye kullanmak suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle Bayramiç Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Dava kapsamında, 110 imam da tanık olarak dinlendi.

Bugün yapılan son duruşmada hakim, sanık Muharrem Ateş'in 'görevi kötüye kullanma' suçunu işlediğine kanaat getirdi. Suçun işleniş biçimi, işlendiği yer ve zamanı, suç konusunun önem ve değeri, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı, sanığın kasta dayalı kusurunun yoğunluğu ve güttüğü amacı dikkate alıp, 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, suçun birden fazla kişiye karşı işlenmiş olması nedeniyle cezayı yarı oranında artırıp, 3 yıla çıkardı. Mahkeme ayrıca, Muharrem Ateş'in cezasının infazından sonra işlemek üzere 3 yıl süreyle kamu görevinden men cezası da verdi. Müftü Muharrem Ateş, kararın temyizi için başvuracağını söyledi.