İmamlara, öğretmenlik yolu açılıyor

15 Temmuz Darbe Girişimi sonrası görevden alınan öğretmenler gerekçe gösterilerek formasyon alan devlet memurlarının öğretmen olarak atanmasının önü açılıyor.

Eğitim Sen Genel Başkanı Kamuran Karaca, pedagojik formasyon alan memurların öğretmen olarak atanabilmesinin önünün açılmasını değerlendirdi.

BirGün’den Burcu Cansu’ya bilgi veren Karaca, “Binlerce eğitim emekçisi görevlerine iade edilmesi gerekirken, memurları öğretmen olarak atamak, yerlerde sürünen eğitimin tamamen bitirilmesi anlamına gelir” ifadelerini kullandı.

Karaca, “Formasyon almış olmak, öğretmenlik için yeterli bir kriter değildir. Diyanet İşleri Başkanlığı’ndaki imamların da öğretmen olmasının önü açılıyor. AKP hükümeti eğitimde kadrolaşma adımlarına devam ediyor. Öğretmenlik statüsü taşıyanlar öğretmenlik yapmalıdır. Niteliği tartışılır olan eğitim sistemi bu değişiklik ile tamamen niteliksizleşir” diye konuştu. Karaca “kendi kadrolarını oluşturmak için Diyanet İşleri Başkanlığı’ndaki imamlar başta olmak üzere memurlara öğretmen olma yolunu açıldığının” altını çizdi.

MEB’de açığın kapanması için öncelikle ihraç edilenlerin geri dönmesinin sağlanmasını isteyen Karaca, “300 binin üzerinde atama bekleyen öğretmen dururken Diyanetteki imamlar, çeşitli bakanlıklardaki AKP kadrolarının öğretmen olarak atanmasının tek sebebi kadrolaşma ve eğitimi daha da niteliksizleştirmedir” şeklinde konuştu.