İmamlara, dini nikâha yakın markaj geliyor

Meclis Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, imam nikâhı ve erken yaşta evliliklere karşı formüller geliştiriyor.



Kadın vekillerin ağırlıkta olduğu alt komisyonun önerileri şöyle: Dini nikâhla erken evlilik yaptıran imama ceza verilsin. Evlilik cüzdanı görmeden imam nikahı kıyanların cezası artırılsın.



TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, erken yaşta evliliklere karşı alınacak önlemleri masaya yatırdı. Konuyu araştırmak üzere kurulan Alt komisyonun Başkanı AKP Malatya Milletvekili Öznur Çalık hazırladıkları raporu açıkladı.



Raporda TCK'ya göre suç teşkil edecek şekilde dini tören yapan imamlar için getirilen öneriler şöyle:



1- Dini törenle erken evlilik yaptıran imamlara ceza verilsin.



2- Evlilik cüzdanını görmeden dini nikah kıyan, evli şahsı başkasıyla evlendiren imamlara verilen ceza artırılsın.



3- Toplumun bilinçlendirilmesi için camilerde hutbe ve vaazlarda konuya yer verilsin. Erkeklere de askerde erken evliliğin sakıncaları anlatılsın.



4- 18 yaş altı evlilikler için veri tabanı ve şikayet hattı oluşturulsun.



Çarpıcı testler



Hazırlanan rapora göre, Türkiye'de 58 bin 402 kız çocuğu ilköğretime devam etmiyor. Bunlardan, 675'i erken evlilik ve nişanlılık, 4 bin 273'ü geleneksel nedenlerle okulu bırakıyor. Bu nedenle zorunlu eği-tim çağındaki çocuklarını evlendiren ailelere de ceza istendi.

Rapordaki tespitler şöyle:



- TCK'ya göre 'aralarında evlenme olmaksızın evlenmenin dinsel törenini yaptıranlar hakkında 2 aydan 6 aya kadar hapis cezası verilir. Evlenme akdinin kanuna göre yapılmış olduğunu gösteren belgeyi (evlilik cüzdanı) görmeden bir evlenme için dinsel tören yapan kimse hakkında 2 aydan 6 aya kadar hapis cezası verilir.' Bu cezaların caydırıcılığı artırılmalıdır.



- TCK'nin 38. maddesi hususunda ailelerin bilinçlendirilmesi gerekiyor. Zorunlu eğitim 13 yıla çıkarılmalı, kız çocuklarının okullara gönderilmesine yönelik kampanyalar artırılmalı, okuma yazma bilmeyen kadınlara yönelik kadın okulları açılmalıdır.



- İmamlara eğitim verilerek, resmi nikahı olmadan imam nikahı yapmamaları konusunda uyarılmalıdır.



- 18 yaş evlilikler için veri tabanı ve telefon şikayet hattı oluşturulmalıdır.



2-3 eşli vekiller var



Komisyon'da 'çok eşli vekil' tartışması da yaşandı. CHP'li Ahmet Ersin, erken yaşta evliliklerin önlenmesi için Meclis'in de örnek olması gerektiğini ancak, çok sayıda vekilin imam nikahı yoluyla 2-3 eşe sahip olduğunu savundu. Ersin, 'Bu birçok kişi tarafından biliniyor. Eğitime vekillerden başlanmalı' dedi. AK Partili Kemalettin Aydın ise 'Onu bırak, nikahsız olanlar bile var' diye destek verdi.



Çok feministsiniz



Ersin, erken evliliklerde tek mağdurun kızlar olmadığını, erkeklerin de kurban olduğunu savundu. CHP'li Gaye Erbatur 'Raporda da görüldüğü gibi bu nedenle zorunlu eğitimini tamamlayamayan kız çocuğu sayısı 675 iken, erkek sayısı 18. Üstelik erken yaşta gebelik kızlarda sağlık sorunu yaratıyor' diye eleştiride bulundu. Ersin de kadın vekillere 'Çok feministsiniz. Feminist anlayışınızı komisyona taşımayın' dedi.