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Dünya

İmamlara Almanca zorunluluğu getiriliyor

Görev yapmak üzere Almanya‘ya gelecek imamlardan gelecekte Almanca bilgilerini kanıtlamaları istenecek

19 Haziran 2017 00:11

Alman Der Spiegel dergisinde yer alan habere göre, gelecekte Almanya'da görev yapan imamların Almanca bilmeleri gerekecek.

Haberde ayrıca, Thomas de Maiziere yönetimindeki İçişleri Bakanlığı ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) yönetimindeki Çalışma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı temsilcilerinin bir araya gelerek çalışma koşullarının değiştirilmesi konusunu ele aldıkları belirtildi.

Alınan karar uyarınca, Almanya'da çalışmak isteyen imamlar seyahatleri öncesi dil bilgilerini kanıtlamak zorunda kalacak.

Şu anda imam ya da diğer dini görevlilerin, Almanya'da görev yapabilmeleri için bir ön koşul bulunmuyordu. Alman İstihdam Bürosu'nun izni de gerekli değildi. Gelecekte bunun da değişmesi öngörülüyor.

Alman hükümeti, 2015 yılından bu yana ülkeye gelen mültecilerin sayısı arttığı için Müslüman ülkelerden gelecek imam sayısının da artacağından yola çıkıyor. Hükümet kesimleri, Almanya'ya gelecek imamların hiç Almanca bilmemeleri ya da çok az bilgiye sahip olmalarının entegrasyon sürecini zedeleyeceği görüşünde.

İmamlara rahip modeli eğitim önerisi

Öte yandan, Alman Müslümanlar Merkez Konseyi Başkanı Ayman Mazyek, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, imamlar için rahiplerin eğitimini örnek alan bir eğitim talebinde bulunmuştu.

Rheinische Post gazetesine konuşan Mazyek, "Hristiyan rahipler çifte eğitim alıyor: Bir devlet üniversitesinde teoloji eğitimi ve kilise cemaatinde çıraklık şeklinde. İmamların eğitimi için de böyle bir modele ihtiyacımız var” dedi.

Mazyek, Almanya'da Müslümanların güvenlik durumunun kötüleşmesinden de şikayetçi. Mazyek, "Artan saldırılar ışığında camilerimiz artık güvenli değil. Neredeyse her hafta yeni bir cami saldırısı oluyor” şeklinde konuştu.

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