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İmamlar, Kuran kursu öğreticilerine pedagojik eğitim verecek

Diyanet, Kuran kursu öğreticilerine “pedagojik” eğitim verilmesini de kararlaştırdı

23 Mart 2018 11:59

Diyanet İşleri Başkanlığı, yaz Kuran kurslarına ilişkin tek bir öğrenci için bile kurs açılması talimatı verdiği öne sürüldü. Diyanet, 120 bin personelden oluşan dev kadrosunun dörtte birini oluşturan Kuran kursu öğreticilerine “pedagojik” eğitim verilmesini de kararlaştırdı. Kuran kurslarında çalışan 30 bin öğretici pedagojik eğitimi vaizler ve imamlar verecek.

Birgün'den Mustafa Mert Bildrcin'in haberine göre, İl ve İlçe Müftülükleri’ne yazı gönderen Diyanet, yaz Kuran kurslarının açılması için Yönetmelikte belirtilen, “En az 15 öğrenci” şartının dikkate alınmaması talimatını verdi. Bir öğrenci bulunması durumunda bile kursun açılarak, Eğitim Hizmetleri Yönetim Sistemi’ne (EHYS) kayıtların girilmesi isteğinde bulunan Diyanet, “Yaz Kuran Kursu Rehber Öğreticilere Yönelik Hizmet İçi Eğitim Semineri” düzenleme kararı da aldı.

Diyanet, 120 bin personelden oluşan dev kadrosunun dörtte birini oluşturan Kuran kursu öğreticilerine “pedagojik” eğitim verilmesini de kararlaştırdı. Sayısı Türkiye genelinde 20 binin üzerine çıkan Kuran kurslarında çalışan 30 bin öğretici pedagojik eğitimi vaizler ve imamlar verecek. Bu kapsamda başlatılacak seminerlerde görev alacak imam ve vaizlerin, “Hitabeti düzgün, ders anlatma kabiliyeti bulunan” personel arasından seçileceğini duyuran Diyanet, seminerlerin amacını ise “İlke ve metot birlikteliğini sağlamak” olarak açıkladı.

Kuran kursu öğreticilerine yönelik düzenlenmesi planlanan seminere ilişkin belirlenen konu başlıklarının “alanında uzman” pedagog, klinik psikolog, akademisyen ve öğretmenlerden oluşan bir heyet tarafından oluşturulduğu ileri sürüldü. Nisan ayının ilk haftasında Antalya’da düzenleneceği belirtilen seminerde verilecek eğitimler, “Erken çocuklukta ahlaki gelişim, okul öncesi dönemde duygusal gelişim, oyun ve oyun tasarımı, okul öncesi eğitim yaklaşımları ve din eğitimi, mahremiyet bilinci ve çocukluk döneminde mahremiyet eğitimi” şeklinde sıralandı.

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