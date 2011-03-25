-''İMAMIN ORDUSU''NUN HARDDİSKİ SAVCILIKTA İSTANBUL (A.A) - 25.03.2011 - ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında Odatv'de yapılan aramada görev alan avukat Kazım Yiğit Akalın, ''İmamın Ordusu'' adlı kitap taslağını içeren harddiski savcılığa getirdi. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine gelen avukat Kazım Yigit Akalın, Odatv'de yapılan aramada avukat olarak görev yaptığını, bu aramada polisin imajını aldığı hard diskleri ilgililere teslim ettiğini belirtti. Akalın, dün kendisini arayan emniyet görevlilerinin ''İmamın Ordusu'' adlı kitap taslağını içeren harddiskin savcılığa teslim edilmesini istediğini söyledi. Bu nedenle harddiski savcılığa teslim etmek için geldiğini belirten Akalın, aramalarda bulunan diğer avukatlara da benzer tebliğler yapıldığını, onların da savcılığa gelerek kitap taslağına ilişkin ellerindeki belgeler ile dijital verileri teslim edeceklerini söyledi.