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''İMAM'IN ORDUSU''NA EL KONULDU İSTANBUL (A.A)

24 Mart 2011 18:15

-''İMAM'IN ORDUSU''NA EL KONULDU İSTANBUL (A.A) - 24.03.2011 - İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteci Ahmet Şık'tan elde edilen kitap taslağının doküman ve tüm nüshalarına el konulmasına karar verdi. Mahkemenin kararında şöyle denildi:  ''(İmamın Ordusu) isimli döküman ve tüm nüshalarına içerik olarak aynı mahiyetteki evrak ve tüm nüshalarına İstanbul Emniyet Müdürlüğünün 17 Mart 2011 tarihli yazısı ekinde sunulan 16 Mart 2011 tarihli 49 sayfalık rapor içeriğinde belirtilen evrak ve tüm nüshalarına CMK 121, 122, 123/2, 124, 127 uyarınca el konulmasına karar verildi''

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