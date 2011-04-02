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'İmamın Ordusu' Taksim'de okundu

Taksim'de bir grup, gazeteci Ahmet Şık'ın 'İmamın Ordusu' adlı kitap taslağının toplatılmasını, taslaktan bölümler okuyarak protesto etti.

02 Nisan 2011 03:00

T24 - İnternet üzerinden organize olan bir grup, Ahmet Şık'ın kitap taslağının toplatılmasını, taslaktan bölümler okuyarak protesto etti.

Taksim'de bir grup, gazeteci Ahmet Şık'ın 'İmamın Ordusu' adlı kitap taslağının toplatılmasını, taslaktan bölümler okuyarak protesto etti. 

İnternet üzerinden organize olan gruptakiler, Taksim Meydanı'nda toplanarak, 'Ergenekon' soruşturması kapsamında tutuklanan gazeteci Ahmet Şık'ın toplatılan 'İmamın Ordusu' adlı kitap taslağından bölümler okudu. 

'Okumak özgürlüktür' diyen protestoculardan bazıları, ellerindeki metinleri sesli okudu.  


 

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