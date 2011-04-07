İmamın Ordusu Meclis'te

T24- Ergenekon soruşturmasından tutuklu gazeteci Ahmet Şık'ın basılmadan el konulan ''İmamın Ordusu'' kitap taslağı Meclis Genel Kurul Salonu'na da girdi.









İnternette yayılan kitabın kopyaları, milletvekillerinin de ilgisini çekti.

Önce Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün kitabı okuduğunu açıkladı. Dün ise AK Parti Malatya Milletvekili ve Adalet Komisyonu Üyesi İhsan Koca, cep telefonuna indirdiği kitabın taslağını Genel Kurul çalışmaları boyunca okumayı sürdürdü. Görüntülenen bölümlerinde kitapla birebir uyuşan ''TSK'dan itiraf'' ve ''Fethullah Gülen-Erbakan kapışması'' ara başlıkları net bir şekilde okunuyor.