‘İmamın Ordusu internette yok’

T24 - Tutuklu gazeteci Ahmet Şık’ın editör olarak çalıştığı HaberVs adlı internet sitesinden yapılan açıklamada, Şık’ın ‘İmamın Ordusu’ adlı kitabının orijinal versiyonunun hiçbir internet sitesinde mevcut olmadığı belirtildi.
Açıklamada “Geçen perşembe İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi ve Özel Yetkili Savcı Zekeriya Öz tarafından sansürlenen kitabı ‘İmamın Ordusu’ hakkında spekülasyonlar devam ederken Şık’ın ailesi ve avukatları çeşitli sitelerde ve paylaşım ortamlarında Şık’ın kitabının dağıtımının söz konusu olmadığını, kitabın ancak Ahmet Şık tarafından yayımlanabileceğini, bu nedenle yanıltıcı sitelere ve linklere itibar edilmemesi gerektiğini açıkladılar. Şık’ın gazeteci ve öğretim üyesi arkadaşları, alan adı ve sunucu hizmeti ABD Arizona’dan alınan ve kimliği belirsiz kişiler tarafından açılan www.imaminordusu.com
sitesinin ve buna bağlı Facebook, Twitter hesaplarının da benzeri siteler gibi yanıltıcı bilgi yaymak için kurulduğu görüşünde. Arkadaşları, Şık’ı tutuklanmaya götüren dezenformasyon ve karalama kampanyası sürecinin şimdi de kitap için tekrarlandığını belirtiyor” denildi.Facebook’ta sayı 60 bine ulaştı
Kitabı yayımlayacağını açıklayan “imaminordusu.com” sitesinin yöneticileri tehditler aldıklarını açıklamışlardı. Site yöneticileri dün Twitter’dan “Az önce, yayımlarsak, kapımıza FBI’nın dayanacağı belirtilerek tehdit edildik. Gelen tehdit ve uyarı mesajlarını da sizlerle paylaşacağız” diye yazdı.
Öte yandan, Facebook’ta oluşturulan “Ahmet Şık’ın Kitabı Bende de Var” adlı gruba katılanların sayısı 60 bine ulaştı.