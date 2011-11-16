'İmamın Ordusu' 125 imzayla yayımlandı

T24- Ergenekon davası kapsamında tutuklanan gazeteci Ahmet Şık’ın basılmadan yasaklanan “İmamın Ordusu” kitabı, aralarında Yaşar Kemal, Vedat Türkali, Murathan Mungan, Can Dündar, Aydın Engin ve Yıldırım Türker’in de bulunduğu 125 aydın ve gazeteci tarafından ortak imzayla yayımlandı. “000Kitap” adıyla basılan kitabın kamuoyuna tanıtımında, Ahmet Şık’ın gözaltına alınırken Gülen cemaati için dile getirdiği “Dokunan yanar” ifadesine gönderme yapılarak “Yansak da dokunacağız...” dendi. Kendilerini kısaca “ANGA” olarak adlandırılan Ahmet Şık ve Nedim Şener’in gazeteci arkadaşları grubu, kitabın tanıtımı için bugün (16 Kasım 2011) TÜYAP Kitap Fuarı’nda basın toplantısı düzenledi.









Fethullah Gülen cemaatini konu alan İmamın Ordusu, İstanbul Özel Yetkili 12. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “örgütsel doküman” olduğu gerekçesiyle yasaklanmış ve el koyma kararı alınmıştı. Ancak kitap 31 Mart 2011’de internetten yayımlanmış ve yaklaşık 100 bin kişi tarafından indirilmişti.



Postacı Yayınevi tarafından yaklaşık 8 ay sonra basılan kitabın basın açıklaması şöyle:



Bizler, kısaca ANGA’lar, yani Ahmet ve Nedim’in Gazeteci Arkadaşlarıyız. Meslektaşlarımız Ahmet Şık’ın ve Nedim Şener’in gazetecilik, sadece ve sahici gazetecilik yaptıkları için tutuklanmalarını basın özgürlüğüne, düşünce özgürlüğüne, demokrasiye yönelmiş bir saldırı olarak gördük ve bir araya geldik.



Tutuklanması yetmiyormuş gibi Ahmet Şık arkadaşımızın kitabı İmamın Ordusu’nun daha yayınlanmadan yasaklanması, dahası bir suç kanıtı olarak gösterilmesi öfkemizi kabarttı, demokrasiyle ve özgürlüğe olan bağlılığımızı biledi.



Bizler gazetecilerin mesleklerini yaptıkları için tutuklanmadıkları, yaptıkları haberlerin engellenmediği, yazdıkları kitapların yasaklanmadığı bir Türkiye için mücadele ediyoruz.



Mesleğimiz inat ve sabır gerektirir. Bizler de sabırlı, inatçı ve kararlıyız. Ahmet Şık ve Nedim Şener arkadaşlarımız özgürlüklerine kavuşana dek sabrımızı bileyecek, inadımızı güçlendirecek, kararlılığımızı koruyacak ve itirazımızı sürekli kılacağız. Daha kestirme söyleyelim: Yansak da dokunacağız...



Bugün bizim için anlamlı bir gün. Çoğunluğunu gazetecilerin oluşturduğu, aralarında Ahmet Şık arkadaşımızın da yer aldığı 125 yazarın ortak ürünü olan bir kitap gün ışığına çıktı. Adı 000.Kitap. Alt başlığı “Dokunan Yanar”



Şu anda elimizde tuttuğumuz bu kitabı biri yazdı; birileri düzeltti; birileri redakte etti; birileri noktalama işaretlerini denetledi; birileri yazım kusurlarını elden geçirdi; birileri düşük cümle olup olmadığını kontrol etti; birileri ön okuma; birileri son okuma süreçlerinde görev aldı ve 125 yazarın tümü de kitabın sorumluluğunu üstlendi.



Bu aydın imecesini ülkemizin demokrasi ve özgürlük mücadelesinde yürekli bir adım olarak görüyor ve yürekten selamlıyor, yürekten destekliyoruz.



'000Kitap'ın yazarları:



Ahmet Şık, Ahmet Tulgar, Ahmet Büke, Ahmet Meriç Şenyüz, Alper Turgut, Ahmet Ümit, Akın Tek, Ali Murat Hamarat, Ali Ömer Türkeş, Alper Kırklar, Alper Turgut, Arat Dink, Aslı Erdoğan, Aslı Tunç, Ayça Söylemez, Aydın Engin, Ayfer Tunç, Ayşe Düzkan, Ayşegül Devecioğlu, Ayşenur Arslan, Bağış Erten, Banu Güven, Berat Günçıkan, Burak Cop, Can Dündar, Candan Yıldız, Cem Özdemir, Claudia Roth, Çiğdem Mater, Çiğdem Öztürk, Deniz Gökçe, Didem Danış, Dinç Çoban, Ece Temelkuran, Ekin Karaca, Elif Ilgaz, Elif Yılmaz, Emine Ocak, Ercan İpekçi, Erdinç Ergenç, Eren Eğilmez, Erkan Çapraz, Erol Önderoğlu, Ertan Önsel, Ertuğrul Mavioğlu, Esra Arsan, Ezgi Başaran, F. Cengiz Erdinç, Fahri Alakent, Fatma Göktepe, Foti Benlisoy, Franziska Keller, Gaye Boralıoğlu, Gökçer Tahincioğlu, Gökhan Tan, Gülşah Karadağ, Gülşin Ketenci, Gün Zileli, Gürhan Ertür, Güventürk Görgülü, H. Hüseyin Tahmaz, Hakan Güneş, Hakan Lokanoğlu, Halil Nalçaoğlu, Hazal Özvarış, Hilmi Hacaloğlu, İbrahim Aydın, İbrahim Kaboğlu, İrfan Aktan, İsmail Beşikçi, İsmail Saymaz, Jaklin Çelik, Jean-François Julliard, Johann Bihr, Kemal Göktaş, Kumru Başer, Mahmut Hamsici, Maside Ocak, Mebuse Tekay, Mehmet Demir, Mehmet Güç, Mehmet Kaçmaz, Mehmet Kuyurtar, Melek Göregenli, Mirgün Cabas, Murat İnceoğlu, Murat Sabuncu, Murat Uyurkulak, Murathan Mungan, Mustafa Alp Dağıstanlı, Nazım Alpman, Nevin Sungur, Nilgün Toker, Niyazi Dalyancı, Osman Kavala, Osman Şenkul, Özgür Gürbüz, Özgür Mumcu, Pınar Öğünç, Ragıp Duran, Rengin Arslan, Reyda Ergun, Rıdvan Akar, Selami İnce, Serdar M. Değirmencioğlu, Serkan Seymen, Serra Akcan, Siren İdemen, Süleyman Arıoğlu, Şanar Yurdatapan, Şebnem İşigüzel, Şükrü Argın, Tuğrul Eryılmaz, Uğur Vardan, Ümit Alan, Ümit Kıvanç, Vecdi Erbay, Vedat Türkali, Yahya Şafak Eser Koçoğlu, Yaşar Kemal, Yıldırım Türker, Yücel Göktürk, Yücel Tunca, Zehra Kafkaslı, Zerrin Kurtoğlu, Zeynep Altıok, Zeynep Erdim