İmam'dan Atatürk rozeti takan vatandaşa: Rozeti çıkar yoksa cemaatin de namazı lekelenir

Ordu'nun merkeze bağlı Akkise Köyü'nün cami imamı Fazlı Şahin, emekli öğretmen 57 yaşındaki Yalçın Kılıçkaya'nın Atatürk rozetiyle namaz kılmasına karşı çıktı. Kılıçkaya, İmam Şahin'in ''rozeti çıkartmazsan senin ve cemaatin namazı lekenir'' diyerek tehdit ettiğini söyledi.

DHA'nın haberine göre; Ordu'nun merkeze bağlı Akkise Köyü'nde yaşayan ve 28 yıllık öğretmenlik yaptıktan sonra emekli olan Yalçın Kılıçkaya, gittiği Akkise Köyü Merkez Camii"ne gidince karşılaştığı imam Fazlı Şahin'in kendisini namazdan önce durdurduğunu söyledi.

Kılıçkaya, şunları anlattı: "İmam, 'Atatürk rozetini çıkart, namazın kabul olmaz. Çıkarmazsan, cemaatin namazı da lekelenir, onlarınki de kabul olmaz' dedi. Kendisine 'Ben sonra çıkartırım' dedim. Kendisi çıkartmak için hareket etti. Bunun üzerine rozeti çıkarttım cebime koydum, namazımı kıldım."

Bu olayın ardından köydeki gençlerin imam Fazlı Şahin'e tepki gösterdiğini söyleyen Yalçın Kılıçkaya, "İmam bir hafta sonra özür diledi, tekrar ben de Atatürk rozetiyle girdim camiye. Bugüne kadar geçen 4 ay içerisinde de rozetle camiye gidiyorum" dedi.

Soruşturma açıldı

Ordu Valiliği İl Müftülüğü, iddianın duyulması üzerine geçen hafta soruşturma açılması talimatını verdi.

Akkise Köyü Merkez Cami İmamı Fazlı Şahin konuyla ilgili soruları cevapsız bıraktı.

Ordu İl Müftüsü Mustafa Kolukısaoğlu ise, "Olayı öğrendikten sonra valilikten soruşturma oluru aldık. Şu anda soruşturma yapılıyor. Hem görevli imam arkadaşımızı, hem de köydeki cemaatin bilgisine başvuruluyor. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından detaylı olarak bilgiyi verebilirim" dedi.