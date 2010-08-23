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İMAMA SİLAHLI SALDIRI HAKKARİ (A.A)

23 Ağustos 2010 13:21

-İMAMA SİLAHLI SALDIRI HAKKARİ (A.A) - 23.08.2010 - Hakkari'de sabah ezanını okuduktan sonra evine giden imam, sokakta uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Pehlivan Mahallesi'ndeki Hacı Sait Camisi imamı Aziz Tan, sabah ezanını okuduktan kısa süre sonra evine gitmek üzere camiden çıktı. Tan, sokakta yürüdüğü sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla olay yerinde yaşamını yitiren Tan'ın cenazesi, işlemlerin ardından Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı. Cenazenin, otopsi için Van Adli Tıp Merkezine gönderileceği bildirildi. Bölgede incelemelerde bulunan polis ekipleri, olayın çok yönlü araştırıldığını belirterek, saldırganların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldığını kaydetti.

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