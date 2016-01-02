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İmama Erdoğan'a hakaretten tutuklama

İmam olduğu öne sürülen kişi evinde hendekleri savunduğu, Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla tutuklandı

02 Ocak 2016 17:06

Şırnak'ta bir imam olduğu iddia edilen Baki Kutlu isimli vatandaş Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret iddiasıyla tutuklandı. İl Müftüsü Ahmet Özkan, "Bu kişinin Diyanet İşleri Bakanlığı ve müftülüğümüzle uzaktan yakından alakası yoktur" açıklamasında bulundu.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evinde Kuran kursları ile vaazlar verdiği, hendekleri savunduğu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla imam Baki Kutlu'yu gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edilen Kutlu tutuklandı.

İl Müftüsü Ahmet Özkan, Kutlu'nun mescit olarak kullandığı yerin evi olduğunu ve hiçbir resmiyetinin bulunmadığını söyledi. 

Özkan, "Bu kişinin Diyanet İşleri Bakanlığı ve müftülüğümüzle uzaktan yakından alakası yoktur. Kendisi bizde görevli değildir. Kadrolu veya resmi bir görevi olmadığı gibi emekli bir imam da değildir" dedi.

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